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Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Rengarenk Fest" etkinliği düzenlendi.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler
Kamusaati
Kamusaati
20 Nisan 2024 Cumartesi 22:55

Adana’da bu sene 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntüleri sahne olmaya devam ediyor.

Karnavalda kimisi yöresel kıyafetler kimisi de kral kostümüyle dolaşıyor.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 3/54

Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde oluşturduğu mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye’nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 13 Nisan’da başladı.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 4/54

21 Nisan tarihine kadar sürecek karnaval bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle oluşturuldu.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 5/54

Her yıl büyüyen karnaval kapsamında stantların da sayıları artırılarak Atatürk Parkı ve Merkez Park’a yayıldı. 

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 6/54

 Yiyecek stantları Atatürk Parkı’nda, hediyelik eşyalar ise Merkez Park’ta yer aldı.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 8/54

Tasarımcıların 'Kortej Kostümleri Tasarım Yarışması' için hazırladığı kıyafetleri giyen mankenler karnavala renk kattı.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 9/54

İşte renkli karelerin ortaya çıktığı karnavaldan kareler...

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 10/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 11/54

 
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 12/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 13/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 14/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 15/54

 
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 16/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 17/54

 
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 18/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 19/54

 

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 20/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 21/54

 

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 22/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 23/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 24/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 25/54
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 26/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 27/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 28/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 29/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 30/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 31/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 32/54

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler 33/54
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler


Kaynak: Kamu Saati Özel
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