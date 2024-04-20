Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Karnavalda kimisi yöresel kıyafetler kimisi de kral kostümüyle dolaşıyor.
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Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Rengarenk Fest" etkinliği düzenlendi.
Adana’da bu sene 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntüleri sahne olmaya devam ediyor.
Karnavalda kimisi yöresel kıyafetler kimisi de kral kostümüyle dolaşıyor.
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Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde oluşturduğu mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye’nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 13 Nisan’da başladı.
21 Nisan tarihine kadar sürecek karnaval bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle oluşturuldu.
Her yıl büyüyen karnaval kapsamında stantların da sayıları artırılarak Atatürk Parkı ve Merkez Park’a yayıldı.
Yiyecek stantları Atatürk Parkı’nda, hediyelik eşyalar ise Merkez Park’ta yer aldı.
Tasarımcıların 'Kortej Kostümleri Tasarım Yarışması' için hazırladığı kıyafetleri giyen mankenler karnavala renk kattı.
İşte renkli karelerin ortaya çıktığı karnavaldan kareler...