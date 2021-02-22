Adalet bakanlığı İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin personel alımı yapacak

Adalet bakanlığı 2021 yılı personel alımı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Adalet Bakanı Gül, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı, bünyesine çeşitli meslek gruplarında alım yapacak.
Müjdeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi.
Bakan Gül, Telegram'da ve Twitter'da yaptığı paylaşımlarda 13 bin 202 kadro açıldığını duyurdu.
"YENİ PERSONEL ALIYORUZ"
Bakan Gül, kadro içerisinde, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi meslek gruplarının bulunacağını söyledi.
Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz." dedi.