is kazası soruları
is kazası soruları
0
mali takvim
mali takvim
0
yks puan türleri
yks puan türleri
0
Ösym Sınav Takvimi
Ösym Sınav Takvimi
0
2021 kpss
2021 kpss
0
resmi tatil
resmi tatil
0
2
1

Adalet bakanlığı İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin personel alımı yapacak

Adalet bakanlığı 2021 yılı personel alımı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Adalet bakanlığı İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin personel alımı yapacak
22 Şubat 2021 Pazartesi 12:04

Adalet Bakanı Gül, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, bünyesine çeşitli meslek gruplarında alım yapacak.

Müjdeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi.

Bakan Gül, Telegram'da ve Twitter'da yaptığı paylaşımlarda 13 bin 202 kadro açıldığını duyurdu.

"YENİ PERSONEL ALIYORUZ"

Bakan Gül, kadro içerisinde, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi meslek gruplarının bulunacağını söyledi.

Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz." dedi.

Adalet Bakanlığı 13 bin 202 yeni personel alacak #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber