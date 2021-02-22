Adalet bakanlığı İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin personel alımı yapacak

Yunanistan Ege'de gerilimi tırmandırmaya yönelik tutumuna devam ediyor. Türkiye ile "istişari görüşmelerin" başladığı 25 Ocak'tan beri tatbikattan denizaltı görevlerine kadar birçok faaliyeti yerine getirdiği, uzlaşmaz tutumuyla Yunanistan iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini zorlaştırıyor.