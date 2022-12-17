Açlıktan ölen çocukla ilgili kahreden detay! Morga giren yakınları gördükleri acı tablo üzerine emniyete koşmuş

Eskişehir'de anne ve babaları cezaevinde bulunan 3 çocuk babaannelerinin evinde hala ve amca tarafından aç bırakılıp işkenceye uğradı. Zulme dayanamayan 6 yaşındaki Elif Tiftik hayatını kaybetti. Tiftik'in aynı durumdaki diğer 2 kardeşi devlet korumasına alınırken, tutuklanan hala ve amcanın çevrelerine küçük kızın boğazına mandalina kaçtığı için hayatını kaybettiğini söyledikleri öğrenildi. Yakınları ise morgda gördükleri manzara sonrasında aileden şikayetçi oldu.

Eskişehir'de cezaevinde olan Sibel-Gökhan Tiftik'in kızları Elif Nur, mahkemece teslim edildiği babaannesinin evinde rahatsızlandı. Yetersiz beslenme, bakımsızlık ve işkence nedeniyle güçsüz düştüğü belirlenen küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun gözaltına alınan halası ve amcası tutuklandı.

"BOĞAZINA MANDALİNA KAÇTI" DEMİŞLER

Amcanın, halanın ve babaannenin küçük Elif'in annesinin yakınlarına, "Çocuğun boğazında mandalina kaldı, öldü." dediğini ileri sürdü. Bunun üzerine anne tarafının söylenenlere inanmayıp morga gittiğini anlatan Ebru Tiftik, "Çocuğun halini görünce de morgdan çıkar çıkmaz şikayetçi olmak için emniyete gidiyorlar. Biz de hemen diğer 2 erkek çocuğunu alıp, yemek yedirdik. Hastaneye gittiler, oradan da sosyal yardımlaşma aldı. Çocuklar koruma altında. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KESİN ÖLÜM SEBEBİ İÇİN DETAYLI OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise 14 Aralık'ta boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen Elif T. ile ilgili otopsi işlemlerinin yapıldığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kesin ölüm sebebi ilk bulgularda tespit edilemediğinden Adli Tıp Kurumundan detaylı otopsi raporu beklenilmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Müteveffa Elif T'nin kardeşleri, anne ve babalarının cezaevinde bulunması nedeniyle halaları ile birlikte yaşadıkları ve halaları ile babaanneleri tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır."

DİĞER 2 KARDEŞ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan cezaevinde tutuklu bulunan anne Sibel ve baba Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Tiftik çiftinin birbirine sarılarak gözyaşı dökmesi herkesin yüreğini sızlattı. Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen küçük kızın 2 abisi ise ise Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.