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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni uzatıldı
Kamusaati
Kamusaati
23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:09

Koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerinde de bir dizi adım atılmış ve hükümlü ve yükümlülere izin verilmişti.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlülerin iznine değindi.

İzinler 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı

"Açık cezaevindeki Covid-19 izinleriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık.

Buna göre, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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