ACEMİ BİRLİĞİ NEDİR?, Askerlik yerlerinin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanmasından sonra askere gidecek olan adaylar acemi birliği kaç gün sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, acemi birliği kaç gün? Acemi birliği ne kadar sürer? İşte acemi birliği süresi 2022 ile ilgili detaylar..

Acemi birliği süreleri MSB tarafından açıklanan askerlik yerleri sonrasında merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı 28 Ocak 2022 tarihinde bedelli askerlik yerlerinin erişime açılmasıyla birlikte acemi birliği süresi de araştırılmaya başladı. İşte acemi birliği süreleriyle ilgili bilgiler..

ACEMİ BİRLİĞİ NEDİR?

Acemi birliği birçok açıdan askerlerin olgunlaşmasına katkıda bulunmaktadır. Özellikle doğuda görev yapacak askerlerin acemi birliğini en iyi şekilde geçirmeleri şarttır. Bu sayede düşman ile karşı karşıya geldiklerinde daha avantajlı konumda olabilirler. Zaten şu an yapılan eğitimlerde acemi birliği içinden çıkabilmek için tüm eğitimleri başarı ile geçmiş olmak şarttır.

ER ACEMİ BİRLİĞİ SÜRESİ 2022

Çıkan bеdеlli askеrlik ilе birliktе acemi birliği sürеsi 28 gündür. 21 gün olarak tеmеl еğitim alacak olan bеdеlli askеrlik yapacak askеr adayları bu sürе zarfında tеmеl еğitim alacaklardır. Bedelli yapmayan bütün askerler için askerlik süresi 6 ay olup, gün olarak 180 gündür. Bu sürenin ilk 1 (bir) ayı acemi birliği, diğer 5 (beş) ayı ise uzmanlık dönemidir. Şu anki sisteme göre normal erler 28 günlük acemi süresinin ardından yemin etmekteler. Buna halk arasında 4 hafta da denmektedir. 4 haftalık bir deneyim birikimi sonrası dağıtımlar başlanır ve tüm acemi erler görevli olacakları komutanlıklara gönderilirler. Yedek Subay ve Ast Subayların askerlik süreleri ise 12 aydır.