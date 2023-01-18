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ABD'li eski güvenlik danışmanı John Bolton'dan muhalefete destek

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, yapılacak seçimlerde muhalefetin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek “Erdoğan'a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek" ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

ABD'li eski güvenlik danışmanı John Bolton'dan muhalefete destek
Kamusaati
Kamusaati
18 Ocak 2023 Çarşamba 16:49

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, The Wall Street Journal’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir yazı kaleme aldı.

Bolton yazısında, Batı’nın Türkiye’deki muhalefete yardım etmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durdurulabileceğini söyledi.

Bolton konuya ilişkin, "Batı'nın, Türkiye’deki muhalefetin yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu." diye yazdı.

Bolton ayrıca, muhalefetin kampanyasını etkili şekilde sürdürmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birlik olması gerektiğini de belirtti.

"Muhalefet desteklenmeli: Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu"

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde yenilgiye uğratılabileceğini yazan Bolton, "Erdoğan'a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan John Bolton, son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

"Erdoğan seçilirse Türkiye'nin NATO üyeliği düşürülsün"

Öyle ki Bolton, geçtiğimiz günlerde de Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması durumunda, Türkiye'nin NATO üyeliğinin düşmesini istemişti.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini de desteklemişti.

Bolton, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem. O’nun ABD’nin dostu olmadığını biliyorum.” diyerek açıkça darbecileri desteklemişti.

Darbecilere destek verdi

Darbe girişiminin yaşandığı akşam Fox’a katılan Bolton, Türk ordusuna anayasayı koruma yetkisi verildiğini söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

“Burada Türkiye'nin geleceği söz konusu. Darbe başarılı olursa Erdoğan'ın Osmanlı halifeliğini yeniden yaratma, Orta Doğu'da yeniden baskın güç olma ve Türkiye'yi İslamcı yöne çevirme çabaları başarısızlığa uğrar.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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