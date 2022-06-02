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ABD Başkonsolosluğu’na LGBTİ bayrağı asıldı

LGBTİ üyelerine verdiği destekle bilinen ABD yönetimi, bu yıl da Türkiye'deki eşcinsellere İstanbul'daki başkonsolosluğuna bayrak asarak destek verdi.

ABD Başkonsolosluğu’na LGBTİ bayrağı asıldı
Kamusaati
Kamusaati
02 Haziran 2022 Perşembe 22:32

ABD yönetiminin LGBTİ'lere desteği devam ediyor...

İlk olarak ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump'tan devralmasının ardından LGBTİ'lere yönelik peş peşe kararlar aldı.

Bu kapsamda orduda bulunan eski trans askerlerin ameliyatlarının karşılanacağı açıklanmıştı.

Eşcincellere yönelik politika Türkiye'de sürdürülüyor

LGBTİ'leri sevindiren bu gelişmenin ardından ABD tarihinde ilk kez bir trans birey, dört yıldızlı memur olarak yemin etti.

LGBTİ politikalarıyla öne çıkan ABD, her yıl olduğu gibi bu sene de İstanbul Sarıyer'de bulunan konsolosluğuna gökkuşağı bayrağı astı.

"LGBTİ'lere verdiğimiz desteği bir kez daha teyid ediyoruz"

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, “Biz Amerikalılar, insan haklarına temel özgürlüklerin korunmasını savunuyoruz. Uluslararası #Homofobi #Transfobi #Bifobi karşıtlığı günü dolayısı ile LGBTİ+ eşit haklardan yararlanmasını sağmaya çalışanlara verdiğimiz desteği bir kez daha teyid ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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