ABD, askeri uçaklarını Yunanistan'daki üslere yerleştirmeye başladı

İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken Akdeniz'e daha önce içinde uçak gemisi de bulunan bir filo gönderen ABD'den bölgede tansiyonu yükseltecek bir hamle daha geldi. Bölgede her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD, Yunanistan'ın üslerine askeri uçaklarını konuşlandırdı. Girit'teki Suda Üssü'nde ABD'ye ait çok sayıda uçak, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görüntülendi.

ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın Yunanistan'daki Suda Üssü'nde konuşlandığı ve Atina yakınlarındaki Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD askeri uçaklarının benzer şekilde konuşlandırılmaya başlandığı ileri sürüldü.

İSRAİL İÇİN HER İHTİMALE HAZIR TUTUYORLAR

"CNN Greece" haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail- Filistin çatışmasının başlamasının ardından, her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin altyapısını kullanmak istedi.

ÇOK SAYIDA UÇAK VE DENİZALTI GÖRÜNTÜLENDİ

CNN Greece'in Girit'teki Suda Üssü'nden elde ettiği fotoğraflarda, ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, KC-135 tipi bir havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görüldü.

Haberde, ABD'nin büyük askeri uçaklarının konuşlanması için kullanmayı talep ettiği Elefsina Askeri Havaalanı'na ABD'ye ait uçakların hafta sonu gelmeye başladığı öne sürüldühttp://gggg