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AB: Doğu Akdeniz'deki gerilim nedeniyle endişeliyiz

Avrupa Birliği tarafından, Doğu Akdeniz'deki gerilim nedeniyle birlik ülkelerinin endişeli olduğu ve diyalog çabalarının sonuç vermemesi durumunda yaptırımların gündeme geleceği açıklandı.

AB: Doğu Akdeniz'deki gerilim nedeniyle endişeliyiz
01 Eylül 2020 Salı 00:46

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sondaj ve sismik tarama faaliyetleri, Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ve son dönemde Yunanistan'ın kıta sahanlığını Ege'de 12 mile çıkarmaya çabası bölgedeki gerilimi artırdı.

Yunanistan'ın Fransa ile Akdeniz'deki tatbikatı, Meis Adası'na sivil feribotlarla asker sevkiyatı gibi gelişmeler de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Bütün bu gelişmelerin yanında Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de Türkiye'ye karşı cephe almaları için faaliyet yürütüyor.

Atina yönetimi, son olarak AB Dışişleri Bakanları'nı toplanmaya çağırmıştı.

ÇİRKİN SOPA-HAVUÇ METAFORU

Toplantısı sonrası, gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, olası yaptırımları kastederek “Ankara’yı ciddi şekilde diyaloğa çekmek için sopaların yanı sıra havuçlar da olacaktır. Bu havuçlar, yeni Gümrük Birliği ve mülteci programı için daha fazla para olabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

Bütün bu yaşananların ardından AB Komisyonu'ndan bir açıklama daha geldi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlardan rahatsız olunduğu ifade edildi.

AB YAPTIRIMLARA YÖNELECEK

Açıklamada, "Tansiyonu artıracak tek taraflı adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var. Türkiye'nin bölgedeki eylemleri AB içinde endişe yaratıyor." denilen açıklamada, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de barışçıl bir yol bulması gerektiği belirtildi.

Reuters’ın haberine göre; AB sözcüsü, diyaloğun meyvelerini vermemesi halinde ise Birlik’in yaptırımlara yöneleceğini vurguladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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