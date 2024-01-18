8 kentin belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çizik yedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını açıklamayı 15 Ocak'tan 14 Ocak'a çekmesine tepki gösterdi. Özel, "Aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Bu siyaseten saygısızlıktır, bu görgüsüzlüktür." dedi. CHP, Yargıtay'ın AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararına da uymaması nedeniyle 14 Ocak'ta Tandoğan'da miting düzenleyecek.