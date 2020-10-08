8 Ekim Perşembe Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Kıdem tazminatı boşanmada mal paylaşımına girer mi? çalışan vefat ettiği takdirde çalışana ait kıdem tazminatı tutarını eşi talep edebilir mi? Bir çok sigortalı, bu haktan haberi olmadığı için kıdem tazminatı talebinde bulunmayabiliyor. Bu nedenle vefat eden sigortalının geride bıraktığı eşin bu hakkı takip etmesi gerekiyor. İşveren bu hakkı geride kalanlara ödemekle yükümlüdür.