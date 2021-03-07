7 Mart Pazar Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

7 Mart Pazar virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 64 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 770 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 64 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 965'e yükseldi. Toplamda 33 milyon 993 bin 552 test yapıldı.
Bugün yapılan 138 bin 592 testten, 11 bin 770 yeni vaka sayısı, 702 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 2 milyon 769 bin 230 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 616 bin 139'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 1 bin 230 olduğu açıklandı.