7 Mart Pazar Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 64 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 965'e yükseldi. Toplamda 33 milyon 993 bin 552 test yapıldı.

Bugün yapılan 138 bin 592 testten, 11 bin 770 yeni vaka sayısı, 702 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 769 bin 230 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 616 bin 139'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 1 bin 230 olduğu açıklandı.