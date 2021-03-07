7 Mart Pazar 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

7 Mart 2021 burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Günlük burç yorumlarında pazar günü Akrep burcu seyahat konusuyla ilgilenebilir, Başak burcu aşka dair haberlerle mutlu olabilir. Pazar günü saat 12.44 itibarıyla pazar sabahı saat 05.20 arasında Ay boşlukta olacak. Sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde gündemimiz değişebilir. Genel itibarıyla sakin enerjiler güne hakim olacak gözüküyor. İşte 7 Mart 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

7 Mart Pazar günü Ay saat 05.20'de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular önem kazanabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Akşam saatlerinde gündemin değişebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. İletişim adına gece saatleri daha uygun olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah saatlerinde Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiyor. Günün büyük bir bölümünde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sakin enerjilerin öne çıkacağı Pazar günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Birine açılmak istiyorsan akşam saatlerini değerlendirmen iyi olacaktır.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Yapmak istediğin bir şey için destek görüyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Pazar günü saat 12.44 itibarıyla pazar sabahı saat 05.20 arasında Ay boşlukta olacak sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde beklenmedik bir seyahat konusu gündeminde olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Pazar günü günün büyük bir bölümünde parasal konularınla ilgili önemli düzenlemeler yapman gerekebilir. Elinde kalan işleri tamamlamak adına da uygun bir gündesin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bireysel konularının öne çıkıyor olacağı Pazar günü belirli düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Özel ilişkilerinde göreceğin destekler sabah erken saatlerde söz konusu olabilir. Alacağın bir haber bugün seni yapmak istediğin bir konuda teşvik edebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Arkadaşlarınla akşam saatlerinde plan yapmak adına uygun bir gündesin. Geçmişten tanıdıklarınla karşılaşabilirsin.