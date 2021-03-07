7 Mart Pazar 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

7 Mart Pazar günlük burç yorumları! Astroloji nedir? 7 Mart Pazar 2021 günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız. Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
7 Mart 2021 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumları seyahatlere ve sürpriz aşklara dikkat çekiyor. Peki, kimler için mutlu bir pazar olacak. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 7 Mart Pazar burç yorumları haberimizde...
7 Mart 2021 burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Günlük burç yorumlarında pazar günü Akrep burcu seyahat konusuyla ilgilenebilir, Başak burcu aşka dair haberlerle mutlu olabilir. Pazar günü saat 12.44 itibarıyla pazar sabahı saat 05.20 arasında Ay boşlukta olacak. Sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde gündemimiz değişebilir. Genel itibarıyla sakin enerjiler güne hakim olacak gözüküyor. İşte 7 Mart 2021 burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
7 Mart Pazar günü Ay saat 05.20'de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular önem kazanabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Akşam saatlerinde gündemin değişebilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. İletişim adına gece saatleri daha uygun olacaktır.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Sabah saatlerinde Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiyor. Günün büyük bir bölümünde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Sakin enerjilerin öne çıkacağı Pazar günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Pazar günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Birine açılmak istiyorsan akşam saatlerini değerlendirmen iyi olacaktır.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Yapmak istediğin bir şey için destek görüyorsun.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Pazar günü saat 12.44 itibarıyla pazar sabahı saat 05.20 arasında Ay boşlukta olacak sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde beklenmedik bir seyahat konusu gündeminde olabilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Pazar günü günün büyük bir bölümünde parasal konularınla ilgili önemli düzenlemeler yapman gerekebilir. Elinde kalan işleri tamamlamak adına da uygun bir gündesin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Bireysel konularının öne çıkıyor olacağı Pazar günü belirli düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Özel ilişkilerinde göreceğin destekler sabah erken saatlerde söz konusu olabilir. Alacağın bir haber bugün seni yapmak istediğin bir konuda teşvik edebilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Arkadaşlarınla akşam saatlerinde plan yapmak adına uygun bir gündesin. Geçmişten tanıdıklarınla karşılaşabilirsin.