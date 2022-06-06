7 Haziran Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları

7 Haziran günü Aslan burcu seyahat edebilir. İkizler burcu yaşam alanında değişikliklere gidebilir. Peki 7 Haziran 2022 günü burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

KOÇ BURCU:

Bugün gelişen iş fırsatlarını değerlendirebilirseniz hafta sonuna doğru maddi anlamdaki konuları yoluna koymak için fırsatlarınız bulunuyor. Tüm bu dertlerin çözüme ulaşacağı, sürpiz başlangıçlara büyüyen bir enerjiyle merhaba diyeceğiniz önemli bir sürecin içerisinde olacaksınız.

BOĞA BURCU:

Yöneticilerinizle aranızdaki problemleri çözmek için de destekleriniz bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanılan yanlış anlamaları toparlayabilirsiniz. Aile büyüklerinizin desteğini arkanıza aldığınız bu süreçte birlikte ev dekore etme, düzenleme ya da taşınma hazırlıkları da yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU:

Mevcut beraberliğinizde de umulmadık sürpizlerle mutlu olabilirsiniz haberiniz olsun. Bu hafta evinizi dekore etmek, yaşadığınız alanı yenilemek, mobilyalar almak için de güzel enerjiler altında olacaksınız. Çalışma ortamınızda gösterdiğiniz efor karşısında ödüllendirilebilir ve isminizden de bahsettirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:

Katıldığınız ortamlarda dile gelenleri biraz gözlemlemeyi tercih etmeniz haftasonuna doğru değişen enerjiler karşısında önlem almanıza destek verebilir. Yani demek istiyorum ki aranızda bulunan bazı kişiler, yakın gibi görünen dostlardan bazılarının ikinci yüzleri olabilir.

ASLAN BURCU:

Hafta ortasıyla birlikte uzak yerlere seyahat planlayabilir ve biraz nefes almak isteyebilirsiniz. Eğitim – öğretim hayatınızda yeni şanslı fırsatların sizi bulacağı güzel bir zaman döngüsünden geçiyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU:

Bugün gelen paranın giden bir yeri de olabilir aman borçlanmamaya dikkat. İş değiştirmek istiyor ya da yeni bir proje anlaşması yapmak istiyor olabilitsiniz. İş arkadaşlarınızın arkanızdan çevirdiği oyunlara karşı çok ama çok dikkatli olmalısınız.

TERAZİ BURCU:

Estetik operasyon ya da ameliyat geçirdiyseniz toparlayacağınız bir süreç sizinle birlikte olacak. Haftasonuna doğru para enerjiniz artarken, maddi anlamda gayrimenkul alım satım işlemleri için de destekleriniz bulunacak. İş konusuna eğildik ancak bir konu var ki beraberliğinizde ben - sen kavgalarının etkin olduğu bazı durumlar karşısında özellikle bugün oluşan konularda dikkatli olunuz ki Cuma gününe doğru sıkıntı yaşamayın.

AKREP BURCU:

Çocuklarınızla olası küslükler veya sağlık problemleri yaşadıysanız bu süreç içerisinde toparlanabilirsiniz. Bugün kalabalıkların arasında olmak ruhunuza iyi gelebilir, bazı hayal kırıklıklarınız yerine daha aklı başında olan enerjilerle ilerleyebilirsiniz

YAY BURCU:

Evinizin dekorasyonunu değiştirebilir veya yeni bir eve taşınmak için ki bu şehirler veya ülkeler arası bir iş için olabilir, hazırlık yapabilirsiniz. Gökyüzü sağlığınızla ilgili ve beraberliğinizde hararetli bir sürece parmak basıyor. Sağlıklı beslenme ve psikolojinize özen göstermeniz gerekiyor. Hiç bir şey sizden önemli değil.

OĞLAK BURCU:

Hayatınızın belli bir dönemini ileride başka bir şehir veya yurtdışında geçirmek istiyorsanız çıkan teklifleri iyi değerlendirmelisiniz. Aşk ve ilişkilerde ise yeni başlangıçlar mümkün. Eski mi yeni biriyle uzun vadeli birliktelik mi? Şimdi karar vakti.

KOVA BURCU:

Beraberliğinizde problem yaşayanlar adına sürpiz karşılaşmalar ve konuşmalarla birlikte problemlerinizi çözümleyebileceğiniz gibi aynı zamanda kalbiniz boşsa tesadüfi karşılaşmalardan sonra mutluluğu yakalayabilirsiniz.

BALIK BURCU:

Hukuksal beklentiler, yurtdışı, eğitim ve medya anlamında kendinizi göstermeniz gereken pek çok ortamın içerisinde şanslı etkiler altında olacaksınız ve hayatınızdaki belirsizlikler bu hafta itibariyle çözüm yollarıyla birlikte sizinle olacak.