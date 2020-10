7 Ekim Çarşamba Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

KOÇ BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinizi canlı, enerjik ve yaşama sevinci ile dolu hissediyorsunuz. Girişimci olun ve gerekiyorsa pençelerinizi de gösterin. Gücünüz ve etkileyici görüntünüzle bütün engelleri kolayca aşabilir ve başkaları üzerinde çok olumlu izler bırakabilirsiniz.

BOĞA BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Bugün mutluluk çok yakınınızda ya önünüze çok önemli fırsatlar çıkacak ya da şans oyunlarında önemli bir meblağ kazanacaksınız. Karşınıza gelecek fırsatları sadece kısa dönemli olarak düşünmeyin. Uzun dönemli plan ve projelerin temelini de bugün atabilirsiniz çünkü yıldızlar sizden yana.

İKİZLER BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Bugün tamamen size ait. Kendinize zaman ayırın, günlük stresten uzaklaşın eğer herhangi bir konuda karar almanız gerekiyorsa acele etmeyin ve içinizde o kararın olgunlaşmasını bekleyin. belki biraz meditasyon ya da yürüyüş yapmak size iyi gelecektir.

YENGEÇ BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Sizin için güneşli bir gün onun tadını doyasıya çıkarın. Bir zafer kazanmanız mümkündür çünkü bugün koruma altındasınız. Yeni bir girişimde bulunabilir, başka insanları dilekleriniz yönünde motive edebilirsiniz. Çatışma ve huzursuzlukları sukünetle halledin, herşey yolunda gidecek.

ASLAN BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Duygularınıza kulak verin ve onlara kendilerini gösterme fırsatı verin. Sizi rahatsız eden şeyleri çekinmeden ortaya dökün. hedefinizi tespit etmişseniz, duygularınızın da size destek olduğunu göreceksiniz. Sevimli bir kişi bugün hayatınızda önemli bir rol oynayabilir.

BAŞAK BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün sizin için çelişkiler ve şüphelerle dolu bir gün olacak. Vermiş olduğunuz bir karardan şüpheye düşebilir, bir davranış biçiminin doğruluğundan kuşku duyabilir ya da bir kişi veya işle ilgili olarak çelişkiye kapılabilirsiniz. Size yardımcı olacak iç sesinizi duyamıyor da olabiirsiniz. Bugün herhangi bir konuda bir karar almayın, Onu erteleyin, en azından bir sonraki güne kadar.

TERAZİ BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Duygusal yönden çok açık olmanız, bugün çevrenizdekilerin sorunlarına daha çok eğilmenize yol açacak. bu arada canınız yanabilir ve üzülebilirsiniz. Yine de başkalarına olan güveninizi yitirmeyin. Rüyalarınıza dikkat edin, hayatınıza girebilecek olan sempatik bir kadın, sizi gizli kalmış bir takım yönlerinizle yüzleştirebilir.

AKREP BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Bugün sağlam bir kafaya sahip olmanız gerekiyor. Bir sorunla karşı karşıya kalırsanız ya da bir karar vermek zorundaysanız tarafsız olmaya ve uzun vadeli çıkarlarınızı gözetmeye dikkat edin. Karşılaştığınız olayların sizin daha önceki eylemlerinizin bir sonucu olduğunu da aklınızdan çıkarmayın.

YAY BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)

Bugün dikkatli olun. Elinize geçen bir takım fırsatları kaçırmamak zorundasınız. Unutmayın ki sizin ilerlemenizden rahatsız olan ve elinizdeki fırsatlerı kapmak için bekleyen bir çok ikişi var. Davanız için savaşın, mücadele verin, öyle çaresizce oturmayın. Eğer varlığınızı ve gücünüzü göstermezseniz bu sizin için iyi olmaz.

OĞLAK BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün kendinizi çok canlı ve dünya ile bir olmuş gibi hissedeceksiniz. Herşey sizin isteklerinize uygun olarak gelişecek. Bu güzel günün tadını çıkarmaya bakın. Eğer ruhsal ve manevi yönden bir arayış içindeyseniz bugün bu doğrultuda önemli bir adım atabilirsiniz.

KOVA BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Bugün bir kutlama yapmak için gereken nedenler mevcut. Belki bir şeyi başarıyla tamamladınız belki de dostlerınızla berber güzel bir gün geçirdiniz. Ufukta bir gönül ilişkisi görünebilir ya da yeni dostluklara doğru yeni bir adım atabilirsiniz Günün sizi nereye ve hangi yöne doğru yönlendirdiğini iyi takip edin. Gelecekte nedere olacağınızın işaretleri bugünün içinde saklı olabilir.

BALIK BURCU 7 Ekim 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)

Artık beklemeye bir son verin. Hedefinize konsantre olun ve donanımınızın tam olduğundan emin olduktan sonra bütün enerjinizle yola koyulun. Böyle bir hedefiniz yoksa karşınıza çıkacak olan ve hayatınıza hayatınıza hareket getirecek olayın ne olacağını görün.

Astroloji nedir?

Astroloji nedir?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş'in,a Güneş Sistemi'mizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.



