6 Nisan Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dün katıldığı bir televizyon programında ekonomideki gidişatla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmezden gelemeyiz" diyen Ersoy, sorunu yine Cumhur İttifakı'nın çözeceğini belirtti. MHP ise açıklamaları gündem olan Ersoy'u tedbiren disiplin kurulana sevk etti.