6'lı masanın kafa karıştıran yol haritası

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanırken 6'lı masa etrafında toplanan muhalefet liderlerinin koltuk pazarlıkları muhalefet cephesinde kafaları karıştırıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde bir araya gelen muhalefet parti liderleri, aylardır 6'lı masa toplantıları adı altında bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday çıkarmayı isteyen ancak aradan aylar geçmesine rağmen henüz "aday konuşmaya karar verme" aşamasında olan muhalif liderler, seçmenlerin ümitlerini tüketti.

CHP içindeki adaylık yarışı

Aday belirleme süreci önce partiler arasında ardından da parti içerisindeki çekişmelerin fitilini ateşledi.

CHP içinde; Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı var.

İyi Parti'nin destekleyeceği iki isim

İyi Parti ise İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığını destekleyeceğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanamayacağını açık bir şekilde dile getirmeye başladı.

Masanın en küçük ortaklarından DEVA Partisi'nde ise Ali Babacan'ın adaylığı isteniyor.

Bu planları Ali Babacan da yaptığı son açıklamayla ilan etti.

Ali Babacan adaylık istedi

Ali Babacan, "Eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 6'lı masanın iktidar olması durumunda neler olacağına dair senaryoları açık bir şekilde dile getirdi.

Davutoğlu'nun açıklamaları muhalefet cephesine yönelik tehdit olarak algılandı.

Siyasi parti liderlerinin emrindeki Cumhurbaşkanı

6'lı masanın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının, siyasi parti liderlerinin emri altında olacağını ifade eden Davutoğlu, tüm kararların siyasi parti liderlerinin onayından sonra alınacağını söyledi.

Her partiye Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlık

6'lı masadaki tüm liderlerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını açıklayan Ahmet Davutoğlu, oy oranına bakmadan her partiye bir bakanlık verileceğinin kesinleştiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı istediklerini yapmazsa ne olur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçilecek Cumhurbaşkanı'nın 6'lı masanın istediklerini yapmaması durumunda neler olacağının sorulması üzerine, "Kriz çıkar. Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider." dedi.

Bu sözlerin ardından CHP'ye yakın gazeteciler Ahmet Davutoğlu'na sert bir dille eleştirdi. Davutoğlu ise bu eleştirileri 'masadan kalkma' tehdidiyle karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise iktidara gelmeleri durumunda her şeyi bölüşmeye çalışacaklarını ifade ediyor.

Vaat yok, koltuk pazarlığı var

Seçimler öncesinde kıran kırana pazarlık içerisine giren muhalefet liderlerinin, seçmene yapılacakların anlatılması yerine koltuk pazarlığında olması seçmen tarafından da tepkiyle karşılanıyor.

Anlaşma sağlanamayan konular

6'lı masanın seçimleri kazanması durumunda Türkiye'yi karışık bir senaryo bekliyor.

İstanbul Sözleşmesi, Libya'da Türk askerinin bulunması, Suriye'deki operasyonlar, Rusya ile ilişkiler, Amerika ile ilişkiler gibi ülkenin birçok kritik meselesinde 6'lı masa liderleri arasında anlaşmazlıklar var.

Bu konularda siyasi parti liderlerinin nasıl anlaşma sağlayacağına yönelik herhangi bir net açıklama yok.

6'lı masanın seçimleri kazanması durumunda oluşacak karışık senaryolar seçmenin kafasını karıştırıyor.

6 siyasi parti liderine bağlı Cumhurbaşkanı

Partili Cumhurbaşkanı'na karşı çıkıp, 6 siyasi parti liderine bağlı bir Cumhurbaşkanı modelini ortaya koyan 6'lı masanın, seçimlerin ardından Türkiye'yi önce referanduma ardından da yeniden genel seçime gönderme planı da kafaları karıştıran başka bir konu.