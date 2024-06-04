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6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti

6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti

6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti
Admin
Admin
04 Haziran 2024 Salı 10:56

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ailenin 8 yıldır beslediği husky cinsi köpek, beşiğinde uyuyan 6 haftalık bebeğe bir anda saldırdı. Ağır yaralanan bebek hastaneye kaldırılsa da aldığı derin yaralara daha fazla dayanamayarak can verdi. Olayın ardından köpek, soruşturma için bir hayvan barınağına gönderildi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşanan acı olayda ailenin 8 yıllık husky cinsi köpeği, beşiğinde uyuyan 6 haftalık bebeği parçaladı. Bebek Ezra, durumu kritik olarak hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti. Acılı aile ise daha önce hiç kimseye saldırmayan köpeklerinin böyle bir şey yapması karşısında neye uğradığını şaşırdı.

BEŞİĞİNDE UYUYAN BEBEĞE BİR ANDA SALDIRDI

New York Post'un haberine göre, Ezra Mansoor perşembe günü beşiğinde uyuyordu. İddiaya göre ortada hiçbir sebep yokken ailenin 8 yıldır beslediği husky cinsi köpek bir anda Ezra'ya yönelerek saldırmaya başladı. Bebeklerini köpekten zorla kurtaran aile hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

6 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 6 haftalık bebek tam 6 gün hayata tutunmaya çalıştı ancak altı gün sonra aldığı yaralara yenik düşerek hayatını kaybetti. Minik Ezra'nın aldığı darbelerin yanı sıra beyin kanaması geçirerek beyninin şiştiği de öğrenildi.

ÖLEN BEBEĞİN ORGANLARINI BAĞIŞLAYACAKLAR

Bebeğin annesi Chloe Mansoor, ABD yerel haber kanalı WVLT'ye çocuğun annesi olmaktan onur duyduğunu söyledi. "Onun annesi olmak şimdiye kadar yaptığım en büyük onur ve en iyi şeydi" ifadelerini kullanan anne, bebeğinin organlarını bağışlayarak ihtiyacı olan diğer bebeklere yardım etmeye kararı verdi. Başkalarının hayatlarını kurtarmak için çalışmak, yürek burkan yas sürecinde acılı aileye huzur verdi.

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