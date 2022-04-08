zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

540 milyar metreküp doğalgazı taşıyacak boruların sevkiyatı sürüyor

Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor.

540 milyar metreküp doğalgazı taşıyacak boruların sevkiyatı sürüyor
Ömer
Ömer
08 Nisan 2022 Cuma 19:49

Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi,Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fatih Sondaj Gemisi tarafından 21 Ağustos 2020’de 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020’de 85 milyar metreküp ve 4 Haziran 2021’den 135 milyar metreküp olmak üzere toplamda 540 milyar metreküplük doğalgazın deniz altından taşınmasını sağlayacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor.

Önümüzdeki aylarda Filyos Limanı'na inecek

Büyük bir bölümü tamamlanan sevkiyatın tamamının, haziran ayında Filyos Limanı’na ineceği öğrenildi.

Ağustos ayında gaz karaya çıkarılacak

Ayrıca ağustos sonunda borular, deniz tabanına indirilecek ve gazın karaya çıkarılması sağlanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi
0
Ankara Adliyesi'nde asansörde maske tartışması
Ankara Adliyesi'nde asansörde maske tartışması
0
Ankara'da satılamayan soğanlar depolarda kaldı
Ankara'da satılamayan soğanlar depolarda kaldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.