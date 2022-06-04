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5 Haziran Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

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5 Haziran Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları
Kamusaati
Kamusaati
04 Haziran 2022 Cumartesi 18:50

 5 Haziran Pazar tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün..

 

5 Haziran Pazar tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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