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5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

Kasım ayı enflasyon verisiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasımı kapsayan 5 aylık enflasyona göre, yüzde 33,64 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 44,89 oranında zammı şimdiden hak etti. Yüzde 33,64'lük zamma göre en düşük emekli maaşı 10.023 liraya, yüzde 44,89'luk zamma göre en düşük memur maaşı 31 bin 875 liraya çıkacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.

5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı
Kamusaati
Kamusaati
04 Aralık 2023 Pazartesi 19:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay aylık yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda ise yüzde 61,98 oldu. Böylece memur ve emeklinin 5 aylık enflasyona göre alacağı zam oranı da netleşti. Buna göre, SSK ve BağKur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 33,64 olurken, bu oran memurlarda yüzde 44,89 oldu.

EMEKLİNİN YÜZDE 33'LÜK ZAMMI CEPTE

Kasım ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 5 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 33,64'lük enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

5 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 44,89

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı yüzde 44,89 oldu.

GÖZLER ARALIK VERİSİNDE

Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 33,64'lük zamma göre en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.023 TL'ye, yüzde 44,89'luk zamma göre en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 31 bin 875 TL'ye çıkacak. Aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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