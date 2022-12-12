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5 aydır maaş alamayan işçinin sorusu, belediye başkanını çılgına döndürdü: Sana hesap mı vereceğim?

Ataşehir Belediyesi'nde yaklaşık 5 aydan bu yana maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler, belediye binası önüne gitti. Bu sırada aşağı inen Belediye Başkanı Battal İlgezdi işçilerle konuşmaya başladı. Bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna sinirlenen İlgezdi, "Sana hesap mı vereceğim?" ifadelerini kullandı.

5 aydır maaş alamayan işçinin sorusu, belediye başkanını çılgına döndürdü: Sana hesap mı vereceğim?
Kamusaati
Kamusaati
12 Aralık 2022 Pazartesi 17:09

Ataşehir Belediyesi'nin önünde bugün dikkat çeken dakikalar yaşandı. Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.

Yetkililerin, hesaplarında işçiye ödenecek paranın olmadığını belirtmesinin üzerine işçiler haklı bir eyleme imza attı. Karar sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar kararlarından vazgeçmedi. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı. Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.

İlgezdi işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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