30 Mart Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 900,50 ile başlayan Gram Altın, saat 00:32 itibarıyla %0,02 artışla 899,54'dan işlem görüyor. Dün en düşük 898,19, en yüksek 900,05 seviyelerini gören Gram Altın, günü 899,48 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 28.02.2022 tarihinde 849,95 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 960,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 899,54 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,5659 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 00:33 itibarıyla %0,11 artışla 14,5893 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,5323, en yüksek 14,8419 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,5738 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 28.02.2022 tarihinde 13,7333 ile son bir ayın en düşük, 11.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,5893 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,2337 ile başlayan Euro kuru, saat 00:32 itibarıyla %0,21 artışla 16,2193 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,1418, en yüksek 16,4335 seviyelerini gören Euro, günü 16,2054 seviyesinde kapattı. Euro, 28.02.2022 tarihinde 15,3823 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,2193 TL'ye karşılık gelmektedir.

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