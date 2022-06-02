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3 Haziran Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 973,90 ile başlayan Gram Altın, saat 22:28 itibarıyla %1,70 artışla 989,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük 973,17, en yüksek 973,42 seviyelerini gören Gram Altın, günü 973,27 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2022 tarihinde ise 991,33 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 989,81 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,4307 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:29 itibarıyla %0,51 artışla 16,4753 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,3733, en yüksek 16,4574 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,4018 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 05.05.2022 tarihinde 14,7014 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2022 tarihinde ise 16,4971 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,4753 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,4995 ile başlayan Euro kuru, saat 22:29 itibarıyla %1,73 artışla 17,7986 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,4603, en yüksek 17,7060 seviyelerini gören Euro, günü 17,5044 seviyesinde kapattı. Euro, 04.05.2022 tarihinde 15,5497 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2022 tarihinde ise 17,8083 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,7986 TL'ye karşılık gelmektedir.

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