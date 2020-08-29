29 Ağustos Cumartesi Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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sağlık bakanı fahrettih koca dün yaptığı açıklamada;

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.

bugün yaptığı açıklamada

Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.

COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanı arkadaşımız: "Hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz.

İL DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINDA; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik. dedi

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