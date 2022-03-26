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28 Mart Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

28 Mart Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

28 Mart Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
Admin
Admin
26 Mart 2022 Cumartesi 21:13

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 64 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 194 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 11 bin 194 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 oldu. Bir günde toplam 251 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 402 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #korona vaka sayısı
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