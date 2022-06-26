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27 Haziran Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.025,05 ile başlayan Gram Altın, saat 22:34 itibarıyla %0,03 azalışla 1.024,59'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.021,64, en yüksek 1.035,08 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.024,88 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 22.05.2022 tarihinde 935,57 ile son bir ayın en düşük, 10.06.2022 tarihinde ise 1.035,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.024,59 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,3162 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:35 itibarıyla %0,01 artışla 17,3273 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,2421, en yüksek 17,3516 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,3259 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.05.2022 tarihinde 15,6897 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 17,4415 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,3273 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,1650 ile başlayan Euro kuru, saat 22:33 itibarıyla %0,22 artışla 18,2249 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0888, en yüksek 18,2939 seviyelerini gören Euro, günü 18,1953 seviyesinde kapattı. Euro, 22.05.2022 tarihinde 16,7425 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 18,6799 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,2249 TL'ye karşılık gelmektedir.

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