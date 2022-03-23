D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0

24 Mart Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

24 Mart Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

24 Mart Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
Ömer
Ömer
23 Mart 2022 Çarşamba 17:34

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 80 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 933 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 14 bin 933 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 oldu. Bir günde toplam 281 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 18 bin 537 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,28 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 503 bin 050'e yükseldi.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın gerekçesini böyle anlattı: Çok uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyat artırdık
Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın gerekçesini böyle anlattı: Çok uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyat artırdık
0
Cinsel istismarla suçlanıyordu, DNA testi her şeyi ortaya çıkardı: 45 ay yattım pardon diyerek çıkardılar
Cinsel istismarla suçlanıyordu, DNA testi her şeyi ortaya çıkardı: 45 ay yattım pardon diyerek çıkardılar
0
Para ödülünü duyunca saf değiştirdi! Tankıyla birlikte teslim oldu
Para ödülünü duyunca saf değiştirdi! Tankıyla birlikte teslim oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.