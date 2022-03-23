24 Mart Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, kırmızı ete yaptıkları yüzde 48'lik zammı uzun kuyruklara bağladı. Uzun, "Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var." dedi.