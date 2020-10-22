22 Ekim Perşembe günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

22 Ekim Perşembe günlük günlük burç yorumları 22 Ekim Perşembe günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 22 Ekim Perşembe günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 22 Ekim Perşembe günlük burçlar
22 Ekim 2020 günlük burç yorumları
22 Ekim 2020 burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. Perşembe günü Koç burcunu sabah saatlerinde güzel gelişmeler bekliyor, Boğa burcu ise sürprizle mutlu olabilir. Günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 22 Ekim Perşembe günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Güzel gelişmeler sabah saatlerinde etkin olabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Yurt dışı ile ilgili olan bir Boğa burcuysan sabah saatlerindeki beklenmedik sürprizler seni mutlu ediyor olacak. Düzenlemeler yapman gereken bir gün olabilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Aşk hayatında kadersel karşılaşmalar adına önemli bir gün seni bekliyor. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat etmelisin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: 22 Ekim Perşembe günü tüm gün karşıt burcun Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Partnerin ile ilgili konular öne çıkacak. Aranızdaki olumlu gelişmeler seni mutlu ediyor.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Günlük rutin işlerindeki artış gün içinde seni fazlasıyla meşgul edebilir. Bir konuda kendini birlikte yaşadığın insanlara ispat etmek isteyebilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Perşembe sabah erken saatlerde çocuklarınla birlikte bir şeyler yapmak isteyebilir, onların hayatları ile ilgili önemli düzenlemelerde bulunabilirsin. Gerginliklere akşam saatlerinde dikkat etmelisin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Evinle ilgili konular günün büyük bölümünde öne çıkabilir. Alacağın bir teklif seni farklı bir konuda düşünmeye sevk edecek gözüküyor.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Akşam saatlerinde iletişim diline dikkat etmen gereken bir zaman dilimindesin. Lafın sonunun nereye gideceğini pek hesaplamadan konuşmak seni zor durumda bırakabilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Parasal konuların öne çıktığı perşembe günü boyunca ödemelerinle ilgili birtakım düzenlemeler içerisinde olabilirsin. Akşam saatlerinde cömert tavırlarınla etrafındakilere güzel jestler yapabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Ay 22 Ekim Perşembe günü boyunca tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konularla ilgili olarak sıra dışı gelişmeler içerisinde olabilirsin. Ay Jüpiter kavuşumunun etkin olacağı gece saatlerinde şanslı haberler alabilirsin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Hayatınla ilgili bir karara varman gereken önemli bir konu perşembe günü öne çıkabilir. Akşam saatlerinde bir kadın eliyle gelecek yardım seni mutlu ediyor.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Sosyal çevrenden insanlarla birlikte olmak isteyebilirsin. Alacağın haberlerle sabah saatlerinde mutlu olacaksın.
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