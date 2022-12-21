22 Aralık Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, küfe olmayanlar rahat konuşur" yanıtını verdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay dün asgari ücret açıklamasında "Bizim teklifimiz 9 bin lira" demişti.