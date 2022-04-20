21 Nisan Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 918,15 ile başlayan Gram Altın, saat 00:26 itibarıyla %0,05 artışla 918,98'dan işlem görüyor. Dün en düşük 918,20, en yüksek 919,32 seviyelerini gören Gram Altın, günü 918,66 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 29.03.2022 tarihinde 898,19 ile son bir ayın en düşük, 25.03.2022 tarihinde ise 937,51 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 921,58 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,6651 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 00:27 itibarıyla %0,05 artışla 14,6578 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,6258, en yüksek 14,6755 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6554 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 29.03.2022 tarihinde 14,5323 ile son bir ayın en düşük, 25.03.2022 tarihinde ise 14,8739 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,67 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,8729 ile başlayan Euro kuru, saat 00:27 itibarıyla %0,08 artışla 15,8280 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,7630, en yüksek 15,8615 seviyelerini gören Euro, günü 15,8523 seviyesinde kapattı. Euro, 14.04.2022 tarihinde 15,7510 ile son bir ayın en düşük, 21.03.2022 tarihinde ise 16,4373 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,94 TL'ye karşılık gelmektedir.

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