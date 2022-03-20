21 Mart Pazartesi İncesu'da okullar tatil edildi mi?

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Okullara kar engeli! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı turuncu alarm verilen bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O illerden biri de Kayseri. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...

Son dakika kar tatili haberleri...

İncesu'da Okullar Tatil Edildi mi? 21 Mart 2022 Pazartesi

Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent geneli ve ilçelerinde etkili oldu. Kayseri'nin tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı Yahyalı, Hacılar, İncesu da etkisini artırarak tabi yerindeyse lapa lapa kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji yetkililerinin tahminleri doğrultusunda gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okylların tatil edilmesi gündemde fakat kayseri valiliğinden veya ilçe kaymakamlıklarından henüz net bir gelmedi haber gelir gelmez bu sayfada yayınlanacaktır.

Eğitim, ulaşım ve lojistik gibi birçok alana etki eden şiddetli kar yağışı, birçok ilde cuma günü faaliyetlerin durmasına neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için eğitim - öğretime nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Kayseri'de yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Kayseri Valiliği, bu hafta pazartesi günü için herhangi bir açıklama yapmadı. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.