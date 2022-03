21 MART 2023 Down Sendromu Farkındalık Günü - Down Sendromu nedir?

Down Sendromu Farkındalık Günü MESAJLARI, Birleşmiş Milletler'in, 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak belirledi.Bu Farkındalığın '21 Mart' gününde olmasının nedeni ise yine kendileri kadar çok özel... 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Dünya genelinde 6 milyon, Türkiye'de ise rakamların kesin olmaması nedeniyle 100 bin civarı insanın bu genetik farklılığı taşıdığı tahmin ediliyor.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü tüm dünyada kutlanıyor. Down Sendromlu insanların engelli olmadığı bilinci tüm dünyaya yayılmalı. En basit tanımıyla Down Sendromu çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır.