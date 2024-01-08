2024 Yılı Sicil Affı İçin Dönüm Noktası mı Olacak Maaşlara İcra Kaldırılıyor mu?, Kredi Sicil Affı Çıkıyor, Sicil affını tekrar meclis gündeminde, Kara listeye girdiği için binlerce kişiye ve esnaflara düşük faize ve kredi paketlerine rağmen acil ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekemiyor, Bakan Pekcan'dan Çarpıcı Karar Haberimizde

2024 Yılı Sicil Affı ve Kara Listede Olanlar Dikkat | Kredi Sicil Affı Geliyor

Bakan Pekcan Müjde yi Verdi! | Kredi Sicil Affı Geliyor

2020 Yılı Sicil Affı İçin Dönüm Noktası mı Olacak Maaşlara İcra Kaldırılıyor mu?, Kredi Sicil Affı Çıkıyor, Sicil affını tekrar meclis gündeminde, Kara listeye girdiği için binlerce kişiye ve esnaflara düşük faize ve kredi paketlerine rağmen acil ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekemiyor, Bakan Pekcan'dan Çarpıcı Karar Haberimizde

Sicil affını tekrar meclis gündemine alacaklarını ifade etti;

Kara listeye girdiği için binlerce kişiye ve esnaflara düşük faize ve kredi paketlerine rağmen acil ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekemiyor. Bu yönde talep var ve konu Meclis’e de taşınmış durumda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sicil affının tekrar gündeme getirilebileceğini ifade etti.90 gün sonra kara liste

Kredi, kredi kartı borcu,Kredi Kredili mevduat Borçları ayrıca çek, senet ve diğer borçlarını yasal süresi (90 gün) içinde ödeyemeyenler bankalar tarafından kara listeye alınıyor.Bu sürenin ardından da icra işlemleri başlatılıyordu.

Sicili bozulan bu kişiler 5 yıl boyunca bankaların sunduğu kredi, kart, nakit avans gibi imkanlardan yararlanamıyor. Kara listedekiler düşük faiz imkanından, avantajlı kredi paketlerinden de faydalanamıyor maduriyet yaşıyorlardı. Bu durum, özellikle esnafları iş adamlarını mağdur ediyor.

'İnsanlar Ödese de kurtulamıyor'



Bu konudaki mağduriyeti en çok dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken. Esnafın işini yürütmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ama kara liste bahanesiyle bankaların kredi vermediğini söyleyen Palandöken, “10-15 yıl önce borcu geciktirdiği için sicili bozulan ama sonra borcunu ödeyenler dahi paraya ulaşamıyor. halen sicilleri bozuk şeklinde oluyor