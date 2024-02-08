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2024 yılı fitre miktarı 130 TL olarak belirlendi

2024 yılı fitre miktarı 130 TL olarak belirlendi

2024 yılı fitre miktarı 130 TL olarak belirlendi
Admin
Admin
08 Şubat 2024 Perşembe 14:40

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2024 yılı fitre miktarı belirlendi. Kurul bu yıl için fitre miktarını 130 TL olarak duyurdu. Konuyla ilgili kurul açıklamasında ücretin "Hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak" belirlendiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 fitre miktarını belirleyerek 130 TL olduğunu bildirdi. Kurul açıklamasında "Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir." denildi.

"HADİSLER VE SOSYO-EKONOMİK ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINDI"

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi. Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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