2024 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını da duyuran Erdoğan, "Kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını Ankara'da sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Şoför Esnafı ile iftar Programı’na katıldı.

Tatil müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına müjdeyi verdi.

Bayram tatili 9 gün

Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi.

"Bir buçuk gün idari izinli sayılacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil müjdesinde şu ifadeleri kullandı:

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.

Ne zaman tatil olacak?

Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

"Teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Kura törenimizle birlikte deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yine canlı bağlantı ile 14 kilometrelik Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yeni metro hattının hizmete açılış törenine iştirak ettik. Böylece İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğunu 362 kilometreye çıkardık. Son hattında devreye girmesiyle birlikte, İstanbul'un trafik çilesinin biraz daha azalacağı kanaatindeyim. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. Mamak Belediyesi ve bakanlıklarımızın ilçemize kazandırdığı toplam 62 kalem eser, hizmet ve projeyi resmen hizmeti açtık.

"Bu sofra biliyorsunuz muhabbet sofrası"

Hem deprem konutlarımızın hem metro hattımızın hem de Mamak'ta hizmete aldığımız yatırımların ülkemize milletimize ve bu yatırımlardan faydalanacak kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum Şimdi de siz şoför esnafı kardeşlerimle kucaklaşıyor şu mübarek iftar sofrasının güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Bu sofra biliyorsunuz muhabbet sofrası. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın diyorum.

"Sizlerle hep yakın irtibat halinde olduk"

Sevgili kardeşlerim şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz yol arkadaşlığımız vardır. Siyasete ilk atıldığımız dönemden itibaren sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik hasbihal ettik, kimi zaman salon toplantılarında, kimi zaman taksi dolmuş duraklarında, kimi zaman trafikte sizlerle hep yakın irtibat halinde olduk.

"Şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır"

Türkiye'nin nabzını tutarken her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Çünkü şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu ülke, bu millete, bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Kiminiz takside, kiminiz minibüste, kiminiz otobüste helal rızık peşinde koşuyorsunuz. Her gün sadece Ankara'mızda yüz binlerce hemşerimizin iş yerine, evine, sevdiklerine güvenle ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz.

"Dolmuş ve minibüs esnafımızın mağduriyetlerini inşallah gidereceğiz"