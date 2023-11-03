2024 MTV Kaç Lira Oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi Güncel Tablo

2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Bu rakam değişmezse yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu orana göre belirlenecek. Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?V

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Değişiklik olmazsa Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oranda artacak. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları... 0-1300 motor



Matrahı 114 bin 000 liraya kadar 1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktı Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası 1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı Matrahı 199.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı 1301-1600 motor Matrahı 114.000 liraya kadar 1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıktı 1301-1600 cc Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası 1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı 1301-1600 cc Matrahı 199.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı 1601-1800 cc



Matrahı 285.800’ü aşmayanlar 1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıktı Matrahı 285.800’ü aşanlar 1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı 1801-2000 cc

Matrahı 285.800 lira 1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıktı Matrahı 285.800 lira ve üstü 1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı 2001 - 2500 cc

Matrahı 356.900 lira



1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıktı Matrahı 356.900 lira ve üstü 1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıktı 2501 - 3000 cc

Matrahı 714.300 lira



1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı Matrahı 714.300 lira ve üstü 1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıktı 4001 cc ve yukarısı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan 1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı Matrahı 1.357.700 lirayı aşan 1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı 7-11 yaş



0-1300 cc



2023 MTV: 826 Lira

2024 MTV: 1308 Lira



1301-1600 cc 2023 MTV: 1606 Lira

2024 MTV: 2544 Lira 7-11 yaş



1601-1800 cc



2023 MTV: 3003 Lira

2024 MTV: 4758 Lira 1801-2000 cc



2022 MTV: 2882 Lira

2024 MTV: 4566 Lira 16 yaş ve yukarısı 0-1300 cc 2023 MTV: 219 Lira

2024 MTV: 347 Lira 1301-1600 cc 2023 MTV: 436 Lira

2024 MTV: 690 Lira MOTOSİKLET 2024 MTV ORANLARI 100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL MİNİBÜS 1-6 YAŞ ARASI - 2535 TL'den 4016 TL'ye çıktı 7-15 YAŞ ARASI - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıktı 16 YAŞ ÜSTÜ - 817 TL'den 1294 TL'ye çıktı ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyel son dönemde MTV ödemeleri üst seviyele çıkmış durumda. Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici. 70 kW kadar 114.000 TL’yi aşmayan 1-3 Yaş - 530 TL'den 839 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 369 TL'den 584 TL'ye çıkacak 70 kW kadar 114.000-199.700 TL 1-3 Yaş - 581 TL'den 920 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 407 TL'den 644 TL'ye çıkacak 70 kW kadar 199.700 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 636 TL'den 1007 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 444 TL'den 703 TL'ye çıkacak 71-85 kW 114.000 TL'yi aşmayan 1-3 Yaş - 923 TL'den 1462 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 692 TL'den 1096 TL'ye çıkacak 71-85 kW 114.000-199.700 TL 1-3 Yaş - 1.015 TL'den 1608 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 762 TL'den 1207 TL'ye çıkacak 71-85 kW 199.700 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 1.109 TL'den 1757 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 831 TL'den 1316 TL'ye çıkacak 86-105 kW 285.800 TL’yi aşmayan 1-3 Yaş - 1.794 TL'den 2842 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 1.403 TL'den 2223 TL'ye çıkacak 86-105 kW 285.800 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 1.957 TL'den 3101 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 1.531 TL'den 2426 TL'ye çıkacak 106-120 kW 285.800 TL’yi aşmayan 1-3 Yaş - 2.827 TL'den 4479 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 2.177 TL'den 3449 TL'ye çıkacak 106-120 kW 285.800 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 3.084 TL'den 4886 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 2.377 TL'den 3766 TL'ye çıkacak 121-150 kW 356.900 TL’yi aşmayan 1-3 Yaş - 4.242 TL'den 6721 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 3.079 TL'den 4878 TL'ye çıkacak 121-150 kW 356.900 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 4.628 TL'den 7333 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 3.359 TL'den 5322 TL'ye çıkacak 151-180 kW 714.300 TL’yi aşmayan 1-3 Yaş - 5.914 TL'den 9371 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 5.145 TL'den 8152 TL'ye çıkacak 151-180 kW 714.300 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 6.453 TL'den 10225 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 5.613 TL'den 8894 TL'ye çıkacak 180-210 kW 714.300 TL’yi aşmayan 1-3 Yaş - 9.005 TL'den 14269 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 8.105 TL'den 12843 TL'ye çıkacak 180-210 kW 714.300 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 9.827 TL'den 15571 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 8.842 TL'den 13060 TL'ye çıkacak 211-240 kW 1.143.000 TL’yi aşmayan 1-3 Yaş - 14.163 TL'den 22.442 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 12.230 TL'den19.379 TL'ye çıkacak 211-240 kW 1.143.000 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 15.452 TL'den 24.485 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 13.341 TL'den 21.140 TL'ye çıkacak 241+ kW 1.357.700 TL’yi aşmayan 1-3 Yaş - 23.181 TL'den 36.732 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 17.382 TL'den 27.543 TL'ye çıkacak 241+ kW 1.357.700 TL’yi aşan 1-3 Yaş - 25.287 TL'den 40.069 TL'ye çıkacak

4-6 Yaş - 18.963 TL'den 30.048 TL'ye çıkacak MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

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