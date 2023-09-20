2024 Devlet Kira Yardımı Ne Kadar, Başvuru Şartları ve BAŞVURU EKRANI

2024 devlet kira yardımı başvuru şartları, yardımın türüne göre değişiklik gösterir. Kira yardımı, maddi anlamda zorluklar çeken kişilere yapılır. Aynı zamanda hasarlı olduğu için yıkılması gereken ya da kentsel dönüşüm projesi kapsamında olan evlerde oturanlar da yardım alabilir. 2024 devlet kira yardımı başvuru şartlarındaki ortak amaç, gitgide artan kira tutarları karşısında halkın ezilmesini engellemektir.

2024 Devlet Kira Yardımı Türleri Neler?

Devlet kira yardımı türleri arasında hem dar gelirli olanlara yönelik yapılanlar hem de iskân ve kentsel dönüşüm kapsamında olanlar vardır. Aynı zamanda şehit yakınları ve gaziler için kira yardımı da söz konusudur. Her yardımın kendine has belirli şartları vardır. Ve sadece bu şartları taşıyanlar yardım hakkından yararlanabilir.

2024 Kira Yardımı Neden Yapılır?

Kira yardımı nedeni, artan kira fiyatlarına karşı vatandaşların zorlanmasını engellemektir. Bu bağlamda yapılan yardımlardan biri de kiraya ilişkindir. Ev sahibi olmayan vatandaşların her ay belirli bir miktar kira ödeyerek bir evde oturması mümkündür. Ancak son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlarla beraber kiralar da aşırı şekilde artmıştır. Özellikle büyükşehirlerde ciddi anlamda artan kiralar, devlet desteğini zorunlu kılmıştır.

Kiralardaki artış oranının fazla olmasını tek başına değerlendirmek yanlıştır. Kiranın yanı sıra doğal gaz, elektrik, su gibi fatura maliyetlerinin de gün geçtikçe artması insanların yaşamlarını sürdürmekte zorlanmasına sebebiyet verir. Bu nedenle yardım başvurunuzu zamanında yaparak yaşamınızı bir nebze kolaylaştırabilirsiniz.

Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı

Şehit yakınları ve gaziler için kira yardımı, adından da anlaşılacağı üzere şehit yakınlarının ve gazilerin yararlanabileceği bir yardımdır. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında maaş aldığınız takdirde bu haktan yararlanabilirsiniz. Yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. E-Devlet’e yani turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra arama alanına “Kira Yardımı” yazarak ilgili kısma ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi arama alanına “Kira Yardımı” yazdığınızda karşınıza “Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu” kısmı çıkar. Buraya tıklayarak ilgili ekrana ulaşabilirsiniz.

5543 Sayılı İskân Kanunu Kapsamında Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı

5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hak sahibi ailelere kira yardımı yapılır. İskân kapsamında olan yerlerde oturanlara kira yardımı yapılır. İskân kapsamında devlet konut sahipleri ile anlaşmaya vararak tahliyeyi gerçekleştirir. Bunun yanı sıra yıkılma riski olan yapılar da 5543 Sayılı Kanun kapsamında tahliye edilir. Bu süreçte evleri boşaltılan kişiler kira yardımı alabilir.

İskân Kanunu Kapsamında Kira Yardımı Ödemesi Nasıl Yapılır?

İskân Kanunu kapsamında kira yardımı ödemesi aylık 1.500 TL olarak yapılır. Yardımın süresi ise en fazla 18 aydır. Taşınma maliyetleri düşünülerek yardımların beş aya kadar olan tutarı peşin ödenebilir. İskân edilen yapılarda oturan kiracılara da defaten yardım yapılması mümkündür.

İskân Kanunu Kira Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

İskân Kanunu kira yardımı başvurusunun yapılma yeri değişiklik gösterir. Buna göre başvuru Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlüklerine yapılır. Başvurular, bizzat müdürlüklere giderek ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

İskân Kanunu Kira Yardımı Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

İskân Kanunu kira yardımı başvurusu için istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir:

Başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Konutun bağımsız kısmını gösteren tapu belgesi

Tapu arsa paylı ise Emlak Vergi Beyannamesi ya da son üç aya ait doğal gaz, elektrik, su faturalarından herhangi birisinin aslı

Tapu kaydı

IBAN numarası

Vekâletname ile başvuru yapılması durumunda şu ifade vekâletnamede yer almalıdır: “6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi”

Vekâletnamenin hem aslı hem fotokopisi

Vekâlet eden kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Taşınma yardımı için ıslak imzalı adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve son üç aya ait fatura, riskli yapı belirtme yazısı, IBAN

İş yeri kiracıları için başvuru formu, nüfus cüzdanı, riskli bina adresinin vergi levhası, riskli yapı belirtme yazısı, IBAN

İskân Kanunu Kapsamında Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İskân Kanunu kapsamında kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir.

E-Devlet’te arama alanına “kira yardımı” yazdığınız takdirde çıkan seçenekler arasında “5543 Sayılı İskân Kanunu Kapsamında Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” seçeneği de vardır. Bu seçeneğe tıklayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönlendirme ekranına ulaşabilirsiniz.

Devamında gelen ekranda sizden bazı belgeleri sisteme yüklemeniz istenir. Aynı zamanda bu sistemden başvuru yapabilmek için e-imzanız olmalıdır.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Kira Yardımı

6306 Sayılı Riskli Yapı Kira Yardımı deprem neticesinde yıkılma riski bulunan yapılar için yapılır. Bu kapsamda faiz desteği de sağlanır. 2024 devlet kira yardımı başvuru şartları ile sunulan destek kapsamında hasarlı yapıların yıkılması ve yerine yenilerinin yapılması amaçlanır.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve kentsel dönüşüm adı verilen bu proje sayesinde şu ana kadar binlerce bina yıkılarak yerine depreme dayanıklı yapılar inşa edilmiştir. Yapılan kira yardımının miktarı 2.500 TL’dir. Bu yardım bazı bölgelerde 7.000 TL’ye kadar çıkar.

Dar Gelirli Vatandaşlar İçin Kira Yardımı Başvurusu

Dar gelirli vatandaşlar için kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir. Kira yardımı herhangi bir geliri bulunmayan kişileri desteklemek amacıyla yapılır, Bu sayede kişilerin barınma ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılaması amaçlanır.

2024 Kira Yardımı Ne Kadar?

2024 Yılı kira yardımı miktarı ilden ile değişiklik gösterir. 12 ay boyunca ödenen yardımlarda en yüksek tutar 3.500 TL olarak belirlenmiştir.

İllere göre kira yardım miktarları şu şekildedir:

İL İL YARDIMLAR Malik (Aylık) Kiracı

(Defaten) Sınırlı Ayni Hak Sahibi (defaten) İstanbul 3.500 TL 7.000 TL 17.500 TL Ankara, Antalya, Bursa, İzmir 3.000 TL 6.000 TL 15.000 TL Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van 2.500 TL 5.000 TL 12.500 TL Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Çanakkale, Bingör, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankın, Çorum, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kilis, Osmaniye, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Siirt, Rize, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak 2.000 TL 4.000 TL 10.000 TL

Depremzede Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Depremde zarar gören vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın yaptığı açıklamada “Çadırda kalmak istemeyen vatandaşların 1 yıllık kira bedelini devlet karşılayacak“. Deprem için devletten kira yardımı almak isteyen vatandaşlarımız bulundukları belediyelere başvuru yaparak kira yardımı başvurularını yapabilirler.

İBB Kira Yardımı Ne Kadar?

İBB tarafından başlatılan “Kentsel Dönüşüm” projesine dahil olmak isteyen kiracılar yada ev sahipleri İBB’den aylık 4,500 TL kira yardımı alabilirler.

İBB Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İBB kira yardımı başvusu yapmak isteyenler, “İstanbul Yenileniyor” projesine başvuru yaparak süreçlerini başlatabilirler.

Depremzede Kira Yardımı Tutarı Ne Kadar?

Cumhurbaşkanının açıklamasına göre depremzedelere ödenecek kira yardım tutarları şöyle. Ev sahibi olanlara aylık 5 bin TL, kiracı olanlara ise aylık 3 bin TL kira yardımı yapılacaktır.

Dar Gelirli Vatandaşlar İçin Kira Yardımı Başvurusunun Şartları

Dar gelirli vatandaşlar için kira yardımı başvurusunun şartları arasında ilk başta SGK kapsamında aylık almıyor olması ve bir işte çalışmaması gerekir. Ev ve arabası olmaması da bir diğer şarttır. Yapılacak gelir testi neticesinde yoksul kabul edilecek bir seviyede gelire sahip olması ve düzenli bir kazancının olmaması da önemlidir.

Dar Gelirli Vatandaşlar İçin Kira Yardımı Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Dar gelirli vatandaşlar için kira yardımı başvurusunda istenilen belgeler şunlardır:

Başvuru dilekçesi

Kimlik belgesi

Fakirlik belgesi( muhtarlıktan alınacak)

Kira kontratı

Başvuru sonrası bakanlık yetkilileri tarafından evinizde inceleme yapılır. Yapılan inceleme neticesinde hazırlanan rapora göre yardım alıp almayacağınıza karar verilir.

Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kira yardımı başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla ya da e-Devlet’ten yapılabilir. E-Devlet’ten başvuru yapabilmeniz için bağlı bulunduğunuz belediyenin e-Devlet üzerinden işlem yapmaya uygun olması gerekir.

Sosyal Yardım Türü kısmından “Muhtaç ailelere kira yardımı” seçeneğini işaretledikten sonra işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Belediye Yardım Parası

Belediye yardım parası nakdi olarak yapılan yardımlardan biridir. Muhtaç durumda olan kişilere belediyeler tarafından para yardımı yapılır. Bu sayede kişilerin muhtaçlık durumlarının hafifletmek ve daha kolay bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanınır. Bu yardımlara bizzat belediyelerden müracaat yapılır.

Odun, Kömür Yardımı

Odun, kömür yardımı, kış aylarında ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılır. Isınma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle birçok aile bu ihtiyacı karşılamakta zorlanmaktadır. Isınmayan bir evde yaşamak hastalıklara davetiye çıkarır. Devlet bu ihtiyacın zaruri olduğunun bilincinde olarak her yıl çok sayıda aileye kömür yardımı yapar.

Gıda, Erzak Yardımı 2024

Gıda, erzak yardımı maddi olarak güçsüzlüğü nedeniyle yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayamayanlara yapılır. Özellikle bazı aileler çocuklarının süt, mama gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanır. Bu nedenle gıda yardımı desteği ile bu ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanır.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 2024

Muhtaç asker ailesi yardımı, vatani görevini yerine getiren askerlerin geride bıraktıkları aileleri için yapılır. Aileler bu yardım sayesinde asker yolu beklerken bir taraftan da maddi sıkıntı yaşamak zorunda kalmaz. İhtiyaçları bir nebze hafifleten bu yardım, ailelerin hayatını kolaylaştırır.

Belediye Yaşlı Bakım Hizmetleri

Belediye yaşlı bakım hizmetleri, bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için sağlanan bir yardımdır. Evlerinde yalnız yaşayan ya da yanında biri olsa bile bazı ihtiyaçları için yardıma muhtaç olan yaşlılara belirli sürelerde bakım ekibi gönderilir. Bu ekipte yer alan kişiler, yaşlıların sağlık durumunu kontrol eder ve gerekli bakımlarını yapar.

Kırtasiye Yardımı 2024

Kırtasiye yardımı, okul çağındaki çocuklar için yapılır. Bu yardım kapsamında çocukların okul ihtiyaçları karşılanır. Özellikle parasızlıktan okula gidemeyen ya da ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuklar için bu yardım son derece avantajlıdır.

Sağlık ve İlaç Yardımı 2024

Sağlık ve ilaç yardımı sağlık hizmetlerine erişemeyen ve ilaçlarını alamayan kişilere yöneliktir. Bu kapsamda ihtiyacı olan kişilerin ilaç ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanması sağlanır.