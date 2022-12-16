2023 Zamlı Diyetisyen Maaşları Ne Kadar

2023 Ocak ayı zamları ile birlikte güncel diyetisyen aylıkları, 7.500 TL ile 15.500 TL arasında değişmektedir. 2023 güncel diyetisyen maaşları kapsamında bu geniş aralığın bulunmasının sebebi diyetisyenlerin çok geniş bir çalışma ağına sahip olmalarıdır. Kimi diyetisyenler kendi kliniklerinde veya online kliniklerde çalışabilirken, kimileri devlet hastanelerinde görev alırlar.

Tüm koşulların ortaya çıkardığı kurum ve çalışma şekli farklarına göre maaş değerleri de değişim gösterir. Bir diyetisyenin sahip olduğu memurluk kıdemine bağlı olarak aldığı maaş değeri şekillenirken, meslekte geçirdiği yıl süresi ve deneyim arttıkça aylık ödeme tutarı da artar.

2023 Özel Sektör Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

2023 özel sektör diyetisyen ücretleri, 7.500 TL’den başlayıp, 15.210 bin TL’ye kadar çıkar. Özel sektör için sabit, net bir maaş değerinden bahsetmek mümkün değildir. Çalışılan özel hastanenin sunduğu tekliflere göre maaş değerlerinde değişim gündeme gelir. Diğer yandan başvuru yapılan özel kumrumun ne kadar köklü ve tanınır olduğuna göre maaş alım tutarları yükselir.

Özel hastanelerde çalışan uzman diyetisyenler 14.500 TL değerine kadar maaştan yararlanabilirler. Maaş değeri diyetisyenin yaşına, mezun olduğu okula, birikim ve bilgilerine, referanslarına ve meslekteki yıl değerine göre değişir. Genel olarak deneyimi fazla olan diyetisyenlerin maaş değerleri daha yüksektir.

2023 Kamu Diyetisyen Maaşları Ne Kadardır?

Kamu kurumunda çalışan diyetisyenlerin maaşları memurluk derecelerine göre farklılık göstermektedir.

2023 kamu kurumları çalışan diyetisyen maaşları ;

Mesleğe yani başlayan diyetisyen maaşı 8/1 : 10.523,00 TL

10 Yıl deneyimli diyetisyen maaşı : 12.500 TL

20 Yıl deneyimli diyetisyen maaşları : 15.500 TL’dir.

Bu kapsamda diyetisyenlerin mesleklerinde geçirdikleri yıl süresine göre kazandıkları memurluk derecelerine bağlı olarak hepsi için farklı tutarlarda maaş ödemleri, devlet hastaneleri kadrolarında yapılır. Bu ödemleri ilişkin yapılan hesap kalemlerine ilişkin detaylarda memurun evli olup olmadığı da dikkate alınır. Evli olan memurlar daha fazla maaş ücretinden yararlanırlar.

Emekli Diyetisyen Maaşları Ne Kadardır?

Diyetisyen emeklilerinin maaş değerleri şu şekildedir:

2023 yılında emekli olan bir diyetisyen ortalama 7.000 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alabilmektedir

Özel Diyetisyen Ne Kadar Maaş Kazanır?

Özel diyetisyenlerin maaşları, hasta sayısına göre farklılık göstermektedir. Burada sizlere en az ve en fazla rakam vermemiz doğru olmayacaktır. Bulunduğunuz İl, müşteri kitlesi ve fiyatlandırma aylık kazancınızı belirleyecek en temel başlıklardandır.

Uzman Diyetisyen Maaşları Ne Kadar? 2023

Uzman olarak diyetisyenlik yapan kişilerin maaşları 7.000 TL ile 14,570 TL arasında farklılık göstermektedir. Özel sektörde ki ortalama uzman maaşları ise 8,300 TL ‘dir.

Sözleşmeli Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

2023 yılında sözleşmeli olarak çalışacak diyetisyenler, kadroya geçene kadar alacakları maaş aralığı 10.523,00 TL’dir.

Yüksek Lisans Yapan Diyetisyen Ne Kadar Maaş Alır

2023 yılında işe yeni başlayacak yüksek lisansını tamamlamış diyetisyen adayı 10.523 TL ile 15.500 TL arasında maaş alabilmektedir.

Uzman Diyetisyen Maaşları Neye Göre Değişir?

Uzman diyetisyen maaşlarını değiştirenler şu şekilde sıralanır:

Uzman diyetisyenin çalışmak için başvurduğu özel hastanenin gördüğü talep ve tanınırlığı,

Görev alınan devlet hastanesinin yer aldığı il ve köklü yapısı,

Uzman diyetisyenin hastane yerine klinik, okul, otel veya spor merkezinde çalışmayı tercih etmesi,

Kariyerinde öne çıkan başarılı tedavileri,

Memurlukta sahip olduğu kıdem,

Bu gibi detaylara bağlı olarak uzman diyetisyen maaşları için ödemler 2.920 ila 5.500 TL arasında değişir.

Diyetisyen Nedir?

Diyetisyen, beslenme üzerine araştırmalar sağlayan, insanlar için uygun beslenme koşullarını sağlayan uzmanlardır. İnsanların bedensel sağlıklarını uygun bir hale getirmek amacı ile mesleklerini yerine getirirler. Diğer yandan beslenme sorunları nedeni ile yaşam kalitesini kaybeden kişilere daha iyi bir yaşan standartı sağlamak için özel beslenme listelerini hazırlarlar.

Diyetisyenler Ne İş Yapar?

Diyetisyenlerin görevleri şunlardır:

Kötü yeme alışkanlığına bağlı bedensel sorunlar yaşayan kişilerin sorunlarını tespit etme,

Gıdaların içinde yer alan maddeleri kapsamlı şekilde bilmek,

Tüm beslenme programlarını bu bilgiler ışığında hazırlamak,

Kendilerine danışan kişilere kilo verebilmeleri için gerekli olan bilgileri sunmak,

Danışanlara sağlıklı bir bedene sahip olmaları için gerekli olan uygun yemek ve diyet listesini hazırlamak,

Gıda alanında gündeme gelen son gelişmeleri takip etmek,

Uygun, temiz ve düşük kalorili sağlıklı beslenme koşulları hakkında kendilerine soru yöneltenlerin sorularını yanıtlamak,

Yanlış beslenme alışkanlarını kalıcı şekilde düzeltmeye çalışmak,

Uygun malzemeleri belirleyerek kişiyi sağlıklı beslenmeye geçişte sıkmayacak ve kolaylık sağlayacak yeni yemek seçeneklerinin bilgisini sunmak,

Diyetisyenler bu gibi görevleri yerine getirirler.

Diyetisyen Hangi Konularda Uzmanlaşabilir?

Diyetisyenin uzmanlaşabileceği dallar şunlardır:

Beslenme ilkeleri,

Fizyoloji ve anatomi,

Tıbbi beslenme yöntemi,

Besin kontrolü,

Sporsu sağlığı ve beslenmesi,

Temel psikoloji bilimleri,

Bir diyetisyen eğitimi kapsamında bu bölümlerde uzmanlığa sahip olabilir. Diğer yandan, herkes diyetisyen olma amacına sahip olabilir, ancak üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olanlar bu uzmanlık konuları hakkında kapsamlı ders alarak diyetisyen olurlar.

Nasıl Uzman Diyetisyen Olunur?

Uzman diyetisyen olmak için izlenen adımlar şu şekildedir:

Uzman bir diyetisyen olmak için ilk olarak kuvvetli bir iletişim becerisine sahip olmak gerekir.

Çünkü bu meslekte dalında kişiyi kiloları ile ilgili artık sağlıksal sorunlar yaşadığına ikna etmek ve beslenme programını uygulaması için güveni iletişim ile kazanmak gerekir.

İlk adımda ise üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden birini seçerek mezun olmak. Mezuniyet ardından ise uzmanlık için ilgili sınavlara girmek ve staj dönemini ve uzmanlık için hastanede çalışma süresini başarı ile tamamlamak gerekir.

Ardından çalışmaya başlanıp, çalışma sürdürülürken çağa ayak uydurmak için gıda sektöründe ortaya çıkan yeni teknik ve yöntemleri öğrenmeye devam etmek gerekir.

Diğer yandan uzman bir diyetisyen sadece kilo problemlerine yönelik bilgiye sahip olmaz. Uzmanlar kilo problemleri ile bağlantılı olan diğer tıbbi rahatsızlık hakkında da geniş bilgiye sahip olurlar. Çünkü bu bilgiler ile belirli kronik bir rahatsızlığı olan kişiye yanlış besin tüketmemesi konusunda uyarıda bulunmaları gerekir.

Özellikle yüksek tansiyon, tiroid yetersizliği, huzursuz bağırsak sendromu, prolaktin yüksekliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilere uygun beslenme listelerinin hazırlanmasını uzman diyetisyenler sağlarlar. Çok yönlü bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekir.

Diyetisyen Nerede Çalışır?

Diyetisyenlerin çalışabildikleri yerler şöyledir:

Aile Sağlığı Merkezleri,

Renal Bakım Üniteleri,

Besin kalite kontrol laboratuvarları,

Rehabilitasyon merkezleri,

Yemek şirketleri ve gıda fabrikaları,

Huzurevleri,

Kendi açtıkları klinikler,

Bu yerlerin tümünde diyetisyenlik yapılır.

Diyetisyen Çalışma Saatleri Nedir?

Diyetisyen çalışma saati, 08:00 ile 17:00 arasıdır. Diyetisyenlerin çalışma saatleri de görev alınana kurma göre değişim gösterse de özel ve kamu hastaneleri genel olarak 08:00 ile 17:00 arasında diyetisyenlerinden destek alırlar.

Özel hastanelerde veya kliniklerde nöbet şartları altında bir çalışma gününe kalınması halinde ise 18:30’a kadar görev yapılı. Gıda firmalarında çalışan diyetisyenler ise vardiya usulü ili iki günde bir saat 09:00 ile 17:00 arasında çalışırlar.

Nitelikli Bir Diyetisyende Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Nitelikli diyetisyende bulunması gereken özelikler:

İkna Kabiliyeti: Kiloları ve düzensiz, yanlış beslenme alışkanlıkları sebebi ile sağlık sıkıntısı yaşayanlar bu alışkanlıklarını bırakmakta oldukça zorlanırlar. Bu sebeple bir diyetisyen sağlıklı beslenme listesini kişiye uygulatabilecek ikan kabiliyetine ve hastaya destek sağlayacak kuvvetli bir bilgiye sahip olmalıdır.

Çağa Ayak Uydurmak: Beslenme ve gıda dinamikleri her gün değişen ve gelişen yapılardır. Geliştirilen tüm yeni tenkilleri takip etmek ve uygulamak için çaba sarf etmek ise diyetisyenin görevidir.

Organizasyon Becerisi: Bir beslenme alışkanlığını kazandırırken sadece kilo verilmesine öncelik bir işlem gerçekleştirilmez. Diyetisyen beslenme alışkanlığını kalıcı bir şekilde sağlıklı yöne çekek için her bir detayı inceleyerek hastaya destek sağlar.

Uzaktan Diyetisyenlik Hizmeti Nedir?

Uzaktan diyetisyenlik hizmeti, bir diyetisyenin online bir kliniği açarak, hastalarını bu alanda yapılan canlı görüşme vasıtası ile kabul etmesidir. Çağın gelişmesi ile birlikte hem gerçek bir kliniğe sahip olanlar hem de ilk kez klinik açacak olanlar çevrim içi klinikler ile hastalarını internet üzerinden kabul ederler.

Görüntü görüşme ardından ilgili beslenme alışkanlığını kazandıracak beslenme listelerini mail üzerinden gönderirler. Bu adımlar ile uzaktan diyetisyen desteği verilir.

Uzaktan Diyetisyenlerin Maaşı Ne Kadar?

Uzaktan diyetisyenlerin aylığı, 6.000 ila 7.000 TL arasında değişir. Bu maaş değerleri bireysel olarak online kliniği ile çalışan diyetisyenin bir ay içinde ne kadar hastaya destek verdiğine bağlı olarak belirlenir.

Diyetisyen az bir hasta sayınsa destek veriyorsa maaşı da bu oranda azalacaktır. Sabit bir maaş kazancı sunmayan ve değişken maaşlara konu olan bu çalışma yönteminde bir seans için ise ortama 100 ila 150 TL arasında ödeme hastalardan talep edilir.

Devlette Diyetisyen Maaşlarını Etkileyen Faktörler Neler?

Kamuda diyetisyen maaşlarını etkileyenler hakkında detaylar şunlardır:

Memurluk derecesi,

Aile geçim indirimi,

Mesleki deneyim,

Görev yapılan kurum ve bölgesi,

Medeni hal,

Çocuk sayısı,

Çeşitli tazminat hakları,

Yabancı dil konuşma düzeyi,

Eğitim durumu,

Tüm bu detaylar dikkate alınarak bir diyetisyenin maaş değeri belirlenir. Evli olan ve çocukları olan diyetisyen memurlara daha yüksek diyetisyen maaşları alırlar.