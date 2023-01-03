2023 yılının memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. Ancak maaş artışı güncellenerek yüzde 25 oranına çıkartıldı.
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği yeni zam oranı açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak olan zam oranı da netleşti.
TÜİK, enflasyonun aralık ayında yüzde 1,18 arttığını, 2022 yılında da yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Zam oranı 25'e çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmelilere Kadro Programı'nda memur ve emekliye zam oranını yüzde 25 olarak açıklayarak enflasyon farkına ek zam yaptı.
Memur maaşları
Bunun üzerine gözlerin çevrildiği yeni memur maaşları da şekillendi.
Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu:
GÖREV, MEVCUT MAAŞ / ZAM / 2023’ÜN 6 AYLIK RAKAMI
Genel Müdür (1/4) 29.809 lira / 7.452 lira / 37.261 lira
Şube Müdürü (1/4) 15.848 lira / 3.962 lira / 19.810 lira
Memur (9/1) 9.707 lira / 2.426,75 lira / 12.133,75 lira
Öğretmen 12.276 lira / 3.069 lira / 15.345 lira
Kaymakam (1/4) 27.574 lira / 6.893,5 lira / 34.467,5 lira
Başkomiser (3/1) 15.810 lira / 3.952 lira / 19.762,5 lira
Polis Memuru (8/1) 13.747 lira / 13 747 lira 3.4636 lira / 17.183 lira
Uzman Doktor (1/4) 18.853 lira / 4.713,25 lira / 23.566,25 lira
Hemşire (5/1) 11.828 lira / 2.957 lira / 14.785 lira
Mühendis (1/4) 16.205 lira / 4.051 lira / 20.256 lira
Teknisyen(11/1) 10.100 lira / 2.525 lira / 12.352 lira
Profesör (1/4) 25.984 lira / 6.796 lira / 32.480 lira
Araştırma Görevlisi 15.311 lira / 3.827,75 lira / 19.138,75 lira
Vaiz (1/4) 12.752lira / 3.188 lira /15.940 lira
Avukat (1/4) 15.485 lira / 3.871,25 lira / 19.356,25 lira
Memur emeklisi maaşları / Yüzde 25 zamla
Müsteşar (1/1) 21.900 lira / 5.475 lira artışla 27.375 lira oldu
Genel müdür (1/1) 19.359 lira / 4.839, 75 lira artışla 24.198,75 lira oldu
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.476 TL / 1.869 lira artışla 9.345 lira oldu
Memur (Lisans - 4/1) 6.009 lira / 1.502,25 7.511,25 lira oldu
Öğretmen (1/4) 7.476 lira / 1.869 artışla 9.345 lira oldu
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.687 TL / 3.171,75 lira artışla 15.858,75 lira oldu
Başkomiser (1/4) 7.617 lira / 1.904,25 lira artışla 9.521,25 lira oldu
Polis memuru (1/4) 7.617 lira / 1.904,25 lira artışla 9.521,25 lira oldu
Hemşire (Lisans - 1/4) 7.266 lira / 1.816,5 lira artışla 9.082,5 lira oldu
Mühendis (1/4) 9.114 lira / 2.278,5 lira artışla 11.392,5 lira oldu
Teknisyen (Lise -1/4) 6.343 lira / 1.585,75 lira artışla7.928,75 lira oldu
Pratisyen hekim (1/4) 13.452 lira / 3.363 lira artışla 16.815 lira oldu
Profesör (1/4) 15.601 lira 3.900 lira artışla 19.501,25 lira oldu
İmam-hatip 7.476 lira / 1.869 lira artışla 9.345 lira oldu
Avukat (1/4) 7.476 lira / 1.869 lira artışla 9.345 lira oldu