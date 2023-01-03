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2023 yılının memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. Ancak maaş artışı güncellenerek yüzde 25 oranına çıkartıldı.

2023 yılının memur maaşları belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
03 Ocak 2023 Salı 22:32

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği yeni zam oranı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak olan zam oranı da netleşti.

TÜİK, enflasyonun aralık ayında yüzde 1,18 arttığını, 2022 yılında da yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Zam oranı 25'e çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmelilere Kadro Programı'nda memur ve emekliye zam oranını  yüzde 25 olarak açıklayarak enflasyon farkına ek zam yaptı.

Memur maaşları

Bunun üzerine gözlerin çevrildiği yeni memur maaşları da şekillendi.

Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu:

GÖREV, MEVCUT MAAŞ / ZAM / 2023’ÜN 6 AYLIK RAKAMI

Genel Müdür (1/4) 29.809 lira / 7.452 lira  / 37.261 lira

Şube Müdürü (1/4) 15.848 lira / 3.962 lira / 19.810 lira

Memur (9/1) 9.707 lira / 2.426,75 lira / 12.133,75 lira

Öğretmen 12.276 lira / 3.069 lira / 15.345 lira

Kaymakam (1/4) 27.574 lira / 6.893,5 lira / 34.467,5 lira

Başkomiser (3/1) 15.810 lira / 3.952 lira / 19.762,5 lira

Polis Memuru (8/1) 13.747 lira / 13 747 lira 3.4636 lira / 17.183 lira

Uzman Doktor (1/4) 18.853 lira / 4.713,25 lira / 23.566,25 lira

Hemşire (5/1) 11.828 lira / 2.957 lira / 14.785 lira

Mühendis (1/4) 16.205 lira / 4.051 lira / 20.256 lira

Teknisyen(11/1) 10.100 lira / 2.525 lira / 12.352 lira

Profesör (1/4) 25.984 lira / 6.796 lira / 32.480 lira

Araştırma Görevlisi 15.311 lira / 3.827,75 lira / 19.138,75 lira

Vaiz (1/4) 12.752lira / 3.188 lira /15.940 lira

Avukat (1/4) 15.485 lira / 3.871,25 lira / 19.356,25 lira

Memur emeklisi maaşları / Yüzde 25 zamla

Müsteşar (1/1) 21.900 lira / 5.475 lira artışla 27.375 lira oldu

Genel müdür (1/1) 19.359 lira / 4.839, 75 lira artışla 24.198,75 lira oldu

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.476 TL / 1.869 lira artışla 9.345 lira oldu

Memur (Lisans - 4/1) 6.009 lira  / 1.502,25 7.511,25 lira oldu

Öğretmen (1/4) 7.476 lira / 1.869  artışla 9.345 lira oldu

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.687 TL / 3.171,75 lira artışla 15.858,75 lira oldu

Başkomiser (1/4) 7.617 lira /  1.904,25 lira artışla 9.521,25 lira oldu

Polis memuru (1/4) 7.617 lira / 1.904,25 lira artışla 9.521,25 lira oldu

Hemşire (Lisans - 1/4) 7.266 lira / 1.816,5 lira artışla 9.082,5 lira  oldu

Mühendis (1/4) 9.114 lira / 2.278,5 lira artışla 11.392,5 lira oldu

Teknisyen (Lise -1/4) 6.343 lira / 1.585,75 lira artışla7.928,75 lira oldu

Pratisyen hekim (1/4) 13.452 lira / 3.363 lira artışla 16.815 lira oldu

Profesör (1/4) 15.601 lira 3.900 lira artışla 19.501,25 lira oldu

İmam-hatip 7.476 lira / 1.869 lira artışla 9.345 lira oldu

Avukat (1/4) 7.476 lira / 1.869 lira artışla 9.345 lira oldu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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