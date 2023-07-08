bir çok gelişmeyi de beraberinde getirdi. Özellikle asgari ücrete ve memurlara yapılan zamlar ,65 Yaş muhtaçlar aylığı , yaşlılık aylığı alan muhtaçların kendilerine verilebilecek zamları da merak etmesine yol açtı.. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Göktaş, memur zammı sonrasında sosyal yardım programlarının da artırıldığını açıkladı. Buna göre, yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

2023 Yılı Yaşlılık Maaşı Ne Kadar Oldu | Yaşlılık Aylığı Kaç Lira Oldu?

2023 yılı seçimlerinden sonra en düşük memur maaşının 22 bin tl ve asgari ücretin 11,400 lira olması sebebiyle, sosyal yardım programlarına da bir revize geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu.

Yapılan bu zamlar elbette Yaşlılık maaşı alan 65 yaş üstü muhtaçlar içinde maaşları içinde yeşil bir ışık yaktı.

Kimler Yaşlılık Aylığı Alabiliyor?

Ak partinin yıllar önce sosyal sorumluluk kapsamında meclise sunduğu yasa ile birlikte,65 yaş ve üzeri muhtaç kişiler yaşlılık maaşı alabiliyor.Ancak bunun belli kriterleri var.

*65 yaş ve üzeri olmak

*Hiçbir sosyal güvencesi olmamak yani Ssk,Bağkur dan emeklilik hakkı kazanamamış olmak

*Gelir durumu geçinmesini sağlamayacak şekilde az olması yada hiç geliri olamayan yaşlılar

*Önceki uygulamada yaşlılık maaşı bağlanacak kişilerde ailesininde geliri hesaplanarak maaşın verilip verilmeyeceğine karar veriliyordu ancak yeni uygulama ile yaşlılık maaşını alacak kişinin sadece kendi geliri ve eşinin geliri hesaplanıyor.Kısaca aylık geliri 483 tl den az olmak şartı aranıyor

SON DAKİKA:

Yaşlı ve engelli aylıkları arttı

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı bin 997 TL’den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı bin 594 TL’den bin 874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL’den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Yükselen aylıklar

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı bin 594 TL’den bin 874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL’den 4 bin 50 TL’ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL’den 4 bin 629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL’den 5 bin 158 TL’ye çıktı.

Bakan Göktaş, yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini zamlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.

Türkiye'de Ortalama 650 bin kişi yaşlılık maaşı alıyor!

Devletimizin yaşlı ve muhtaç kişilere yardım hedefli geliştirdiği Yaşlılık maaşı sisteminde yaklaşık 650 bin civarı Yaşlı bakıma muhtaç kişi maaş alıyor.Bizi büyüten,bugünlere getiren ancak bizle uğraşırken hiçbir sosyal hakka sahip olamayan analarımız babalarımız en azından hayatlarının son perdelerini rahat geçirmeleri için bir nebzede olsa bir miktar maaş alabiliyorlar ve kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Çocuklarının yanında bile kalsalar bu yaşlılar maaşlarını bence almalılar.Ülkemizdeki sorunları biliyorsunuz özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışan,kira ödeyen milyonlarca çalışanımız var.Zaten kendi geçimlerini zor sağlayan bu ailelere bir de annelerine,babalarına bakmak mecburiyetindeler.Ekonomik olarak zor bir duruma gireceği bilinen bu ailelere yaşlılık maaşı bir nevi ilaç gibi gelmektedir.



