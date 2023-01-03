2023 yılında Bedelli askerlik ücreti ne kadar?, 2023 yılında bedelli askerlik kaç lira? oldu kullanıcılar tüm bunları merak ederken ayrıca en çok sorular arasına, bedelli askerlik hafta sonu yapılır mı?, bedelli askerlik kaç gün?, bedelli askerlik yerleri, bedelli askerlik başvurusu nereden nasıl yapılır? gibi sorularda sordu işte detaylar

2023 yılı Bedelli askerlik kaç lira oldu?, Bedelli Askerlik kaç gün yapılacak?

2023 coşku ile karşılanırken, yeni yılın ilk çeyreğinde zam haberleri art arda geldi. 2023 yılında Bedelli askerlik ücreti ne kadar?, 2023 yılında bedelli askerlik kaç lira? oldu kullanıcılar tüm bunları merak ederken ayrıca en çok sorular arasına, bedelli askerlik hafta sonu yapılır mı?, bedelli askerlik kaç gün?, bedelli askerlik yerleri, bedelli askerlik başvurusu nereden nasıl yapılır? gibi sorularda sordu işte detaylar

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyonunu 64,27 olarak açıklarken, memur maaşlarına yapılacak olan zam da merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zammı açıkladı.

Memur ve memur emeklilerine maaş artışı, yüzde 25 olarak belirlendi.

Bedelli ücreti 2023 Yılında 100 bin TL oldu

Memur maaşlarına getirilen zammın açıklanması sonrasında, gözler bedelli askerlik gündemine çevrildi.

Memur maaşına zam gelmeden önce 80 bin TL olan bedelli ücreti, an itibarıyla 100 bin TL'ye yükseldi.

Bedelli askerliğin, yasa gereği 6 asteğmen maaşına endeksli olduğu biliniyor.