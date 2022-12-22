2023 yılı asgari ücret Kaç lira oldu? İşte Merakla beklenen 2023 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 8 Bin 500 olacağını açıkladı.

Türkiye'nin odaklandığı asgari ücret pazarlıkları sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİSK Başkanı Özgür burak Akyol Asgari Ücreti Açıkladı. TÜRK İŞ MASADA YOK

en son 2022 yılı ve sonrası için asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde devam eden görüşmeler bugün tamamlandı.

Merakla beklenen 2023 yılı asgari ücreti belli oldu.

Ücrete yapılan zammı açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeleri yürüten Bakan Vedat Bilgin, işçi ve işveren taraflarıyla birlikte kameraların arşısına geçti. sözlerine , çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz , ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını Çalışma Hayatında aldığımız bir gerçektir bugün ülkemiz 34,7 milyonluk iş gücüne karşılık 31,6 milyonluk istihdamla tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır.

Sanayi memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz bizim dönemimizde bu da çok önemli nominal olarak 30 kat reel olarak 142 %142 oranında artış yaptık.

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ 8 BİN 500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl asgari ücretin tl zam yapılarak 8 bin 500 TL olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız tarafından bana aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacaktır.

SON 50 YILIN EN YÜKSEK ZAMMI

Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."