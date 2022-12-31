2023'ü yaşamaya başladılar! İşte yeni yıla giren ilk ülkeler

Yerel saat farkı nedeniyle bazı ülkeler yeni yıla çoktan girdi. Samoa Adaları, Tonga ve Kiritimati 2023'ü ilk selamlayan ülke olurken, onları Avustralya takip etti. Avustralya'nın ardından ise Asya ülkeleri yeni yıla girmeye başlayacak.
Yerel saat farkı nedeniyle bütün ülkeler aynı anda yeni yıla aynı anda girmiyor. Türkiye'de 2023'e sayılı saatler kalırken, bazı ülkeler yeni yılı şimdiden selamladı.
Samoa Adaları, Tonga ve Kiritimati coğrafi konumu nedeniyle 2023'e ilk gire üç ülke oldu. Ardından Fiji ve Yeni Zelanda 2023'e girdi. TSİ 16.00 itibarıyla Avustralya, yeni yıla "Merhaba" dedi.
Avustralya'nın ardından Asya ülkelerinde yeni yıl coşkusu yaşandı. TSİ 18.00 itibarıyla Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore 2023'e girdi. Saat 19.00'da Çin, Filipinler ve Singapur yeni yılı karşıladı.
Avustralya'nın Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Sydney Limanı Köprüsünde dakikalarca süren havai fişek gösterisi görsel şölen yaşattı.
Gökyüzü rengarenk ışıklarla aydınlandı. Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.