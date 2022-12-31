2023'ü yaşamaya başladılar! İşte yeni yıla giren ilk ülkeler

Yerel saat farkı nedeniyle bazı ülkeler yeni yıla çoktan girdi. Samoa Adaları, Tonga ve Kiritimati 2023'ü ilk selamlayan ülke olurken, onları Avustralya takip etti. Avustralya'nın ardından ise Asya ülkeleri yeni yıla girmeye başlayacak.

Yerel saat farkı nedeniyle bütün ülkeler aynı anda yeni yıla aynı anda girmiyor. Türkiye'de 2023'e sayılı saatler kalırken, bazı ülkeler yeni yılı şimdiden selamladı. SAMOA, TONGA, KİRİMİNATİ 2023'E İLK "MERHABA" DİYEN ÜLKELER OLDU Samoa Adaları, Tonga ve Kiritimati coğrafi konumu nedeniyle 2023'e ilk gire üç ülke oldu. Ardından Fiji ve Yeni Zelanda 2023'e girdi. TSİ 16.00 itibarıyla Avustralya, yeni yıla "Merhaba" dedi. ASYA ÜLKELERİ YENİ YILA GİRDİ Avustralya'nın ardından Asya ülkelerinde yeni yıl coşkusu yaşandı. TSİ 18.00 itibarıyla Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore 2023'e girdi. Saat 19.00'da Çin, Filipinler ve Singapur yeni yılı karşıladı. KUTLAMALARIN ADRESİ YİNE SYDNEY KÖPRÜSÜ Avustralya'nın Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Sydney Limanı Köprüsünde dakikalarca süren havai fişek gösterisi görsel şölen yaşattı. SIRA JAPONYA, TAYVAN, ÇİN VE RUSYA'DA Gökyüzü rengarenk ışıklarla aydınlandı. Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.