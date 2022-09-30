2023 Resmi Tatiller: 2023 Yılı Dini Bayramlar ve Tatil Günleri Tarihleri

2023 yılının resmi tatil günleri dini, milli veya kültürel öneme sahip bazı olaylar nedeniyle resmi tatil olarak kabul edilir. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kabul edilir. Her sene resmi tatil günleri farklılık gösterir. Bu yüzden öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerine göre önceden hazırlıklarını planlar. Uzun ve stresli çalışma ve eğitim hayatı geçirenler için resmi tatil günleri dinlemede yardımcı olur. 2023 yılı resmi tatiller takvimi ile ilgili içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

2023 yılı Resmi Tatil Günleri, 2023 Yılında ki Dini Bayramlar ve Tatil Günleri Tarihleri 1 Ocak Yılbaşı Pazar gününe denk gelmektedir. 2023 yılı TAKVİMİ 2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi





Not: Arifeler öğleden sonra tatildir. Milli, dini ve kültürel öneme sahip olaylar nedeniyle sene içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilir. Her sene resmi tatil günleri farklıdır. Hem dinlenmeye hem de günün anlam önemine yönelik kutlamalara imkan sağlayan resmi tatiller yoğun, stresli çalışma hayatına ara vermeye de imkan sağlar. 2022 Resmi Tatiller Takvimi Yılbaşı: 1 Ocak PAZAR Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan PAZAR Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı: 21 Nisan Cuma Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma Kurban Bayramı: 29 Haziran Perşembe Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar 2023 Yılbaşı Tatili 2023 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Pazar gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür. 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür. 2022 Emek ve Dayanışma Günü 2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür. 2022 Ramazan Bayramı 2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür. 2022 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür. 2022 Kurban Bayramı 2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür. 2022 Demokrasi Bayramı 2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür. 2022 Zafer Bayramı 2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür. 2022 Cumhuriyet Bayramı 2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.