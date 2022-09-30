2023 Resmi Tatiller: 2023 Yılı Dini Bayramlar ve Tatil Günleri Tarihleri

2023 yılının resmi tatil günleri dini, milli veya kültürel öneme sahip bazı olaylar nedeniyle resmi tatil olarak kabul edilir. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kabul edilir. Her sene resmi tatil günleri farklılık gösterir. Bu yüzden öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerine göre önceden hazırlıklarını planlar. Uzun ve stresli çalışma ve eğitim hayatı geçirenler için resmi tatil günleri dinlemede yardımcı olur. 2023 yılı resmi tatiller takvimi ile ilgili içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
2023 yılı Resmi Tatil Günleri, 2023 Yılında ki Dini Bayramlar ve Tatil Günleri Tarihleri
1 Ocak Yılbaşı Pazar gününe denk gelmektedir.
2023 yılı TAKVİMİ
2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
Milli, dini ve kültürel öneme sahip olaylar nedeniyle sene içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilir. Her sene resmi tatil günleri farklıdır. Hem dinlenmeye hem de günün anlam önemine yönelik kutlamalara imkan sağlayan resmi tatiller yoğun, stresli çalışma hayatına ara vermeye de imkan sağlar.
2022 Resmi Tatiller Takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak PAZAR
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan PAZAR
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı: 21 Nisan Cuma
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı: 29 Haziran Perşembe
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar