2023 Milletvekili maaşı ne kadar, kaç TL? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor?

2023 Milletvekili maaşları merak ediliyor. Yeni yıl ile birlikte Milletvekili maaşları ne kadar oldu araştırılıyor. Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrası 2023 milletvekili maaşları da belli oldu. Peki, Emekli milletvekili maaşı 2023 ne kadar? Milletvekili maaşı 2023: Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar haberimizde...

Milletvekili maaşı ne kadar 2023? Yeni yıl ile birlikte Milletvekili maaşları ne kadar oldu araştırılıyor. Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrası 2023 milletvekili maaşları da belli oldu. Peki, Emekli milletvekili maaşı 2023 ne kadar? Milletvekili maaşı 2023: Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar...

2023 MİLLETVEKİLİ MAAŞI

Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor yanıtı merak ediliyor. 2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin liraydı. 2022 yılının ilk altı ayında milletvekili maaşı 40 bin TL iken Temmuz 2022 zammı ile milletvekili maaşı 56 bin TL'ye yükselmiştir. 2023 milletvekili maaşı ise 73 bin 379 TL olarak açıklandı. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam milletvekili aylıklarına aynı oranda yansıdı.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Milletvekili maaşları TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar"

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.

HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili

Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili

Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili

İYİ Parti: 37 milletvekili

Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili

Demokrat Parti: 2 milletvekili

Memleket Partisi: 2 milletvekili

Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili

Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili

Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili

Saadet Partisi: 1 milletvekili

Yenilik Partisi: 1 milletvekili

Zafer Partisi: 1 milletvekili

Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili

TOPLAM: 579 milletvekili