2023 Milletvekili maaşı ne kadar, kaç TL? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor?

2023 Milletvekili maaşları merak ediliyor. Yeni yıl ile birlikte Milletvekili maaşları ne kadar oldu araştırılıyor. Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrası 2023 milletvekili maaşları da belli oldu. Peki, Emekli milletvekili maaşı 2023 ne kadar? Milletvekili maaşı 2023: Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar haberimizde...
Milletvekili maaşı ne kadar 2023? Yeni yıl ile birlikte Milletvekili maaşları ne kadar oldu araştırılıyor. Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrası 2023 milletvekili maaşları da belli oldu. Peki, Emekli milletvekili maaşı 2023 ne kadar? Milletvekili maaşı 2023: Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar...
Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor yanıtı merak ediliyor. 2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin liraydı. 2022 yılının ilk altı ayında milletvekili maaşı 40 bin TL iken Temmuz 2022 zammı ile milletvekili maaşı 56 bin TL'ye yükselmiştir. 2023 milletvekili maaşı ise 73 bin 379 TL olarak açıklandı. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam milletvekili aylıklarına aynı oranda yansıdı.
Milletvekili maaşları TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar"
En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili
- Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili
- Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili
- Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili
- İYİ Parti: 37 milletvekili
- Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
- Demokrat Parti: 2 milletvekili
- Memleket Partisi: 2 milletvekili
- Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
- Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
- Saadet Partisi: 1 milletvekili
- Yenilik Partisi: 1 milletvekili
- Zafer Partisi: 1 milletvekili
- Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili
TOPLAM: 579 milletvekili