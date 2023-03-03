2023 EYT başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, ne kadar sürecek? E-DEVLET EYT BAŞVURU EKRANI

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası, EYT başvuru işlemleri de sorgulanmaya başladı. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte prim gün sayısı hesabına göre Emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR emekli olabilecek vatandaşlar EYT başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, başvuru şartları neler sorusuna yanıt arıyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi ile birlikte araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte, EYT başvuru e-devlet ekranı…

EYT başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşma sürecini tamamladı. Ardından Resmi Gazete'de yerini aldı. EYT emeklilik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları yanıt bulurken prim gün sayısı hesaplarını tamamlayan Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklisi olacak vatandaşlar araştırmalara başladı. İşte, EYT başvuru e-devlet ekranı ve başvuru şartları…

EYT SON DAKİKA HABERİ: YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve emeklilik başvuru süreci de başladı.

EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT SON DAKİKA HABERİ: YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve emeklilik başvuru süreci de başladı.

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK! EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Seçim yaptıktan sonra altta yer alan 'başvur' butonuna tıklayın.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

'Aylık alıyor mu?' sorusunu 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlayın.

Sonraki aşamada ise 'ileri' butonuna tıklayın.

Ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ