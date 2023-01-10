2023 evde bakım maaşı ücretine zam: Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı, 2023 yılı memur ve emekli maaşı zammı sonrasında merak ediliyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarına gelecek yeni zam oranı belli oldu. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2023 evde bakım maaşı tutarı, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında yenilendi. Devletten evde bakım maaşı ücreti alan kişiler, yeni zamlı tutarın ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 yılı memur ve emekli zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak.



Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni zamlı tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL olarak ödenecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.



Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler de ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenecek.



Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor.