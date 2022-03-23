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2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlayacak?, Bayram Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?, Müslüman dünyasının heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu merak ediliyor ve araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi duyuruldu. Buna göre 2 Nisan'da başlayacak olan bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı sonrası bayram coşkuşu yaşanacak. Peki Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlayacak?, Bayram Tatili Kaç Gün?
Ömer
Ömer
23 Mart 2022 Çarşamba 18:21

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte sorusu merak ediliyor ve cevabını bekliyor. Her yıl Diyanet İşleri dini günler takvimine göre belli olan Ramazan Bayramı tarihi bu sene başında da kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada Ramazan Bayramı 2022 tarihi merak konusu oldu. Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte detaylar...

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?


Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?


Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?


Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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